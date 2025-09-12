Turismo do Ceará é 1º em volume de atividades do N/NE em julho

Turismo de praia é um dos que movimentam as atividades no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

As atividades turísticas do Ceará não apontaram variação na passagem de junho para julho. Porém, frente a igual mês do ano passado, o Estado avançou 6,9%. Foi o terceiro melhor resultado do Brasil e o primeiro dentre os estados do Norte e Nordeste pesquisados. Ainda é o décimo resultado positivo seguido nesta base de comparação.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O número é fruto do aumento na receita de empresas cearenses que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê e serviços de reservas relacionados a hospedagens, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A divulgação dos dados foi realizada nesta sexta-feira, 12 de setembro, por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). No indicador acumulado de janeiro a julho de 2025 (sete primeiros meses do ano), o agregado especial de atividades turísticas mostrou expansão de 7,9% no Ceará, frente a igual período do ano passado.

Ficou atrás apenas dos de Pará (10,9%), Bahia (8,4%), Rio de Janeiro (12,7%) e Rio Grande do Sul (10,8%). No acumulado dos últimos 12 meses, as atividades turísticas do Estado registram alta de 8,5%, em relação ao período anterior de 12 meses. Ultrapassaram esse índice os estados do Pará (9,5%), Bahia (8,6%) e Rio de Janeiro (10,8%). Em termos de receita nominal, o turismo cearense avança em todas as bases de comparação.

Na passagem de junho para julho, com alta de 3,4%, figura em terceiro maior resultado do País, superado por Alagoas (6%) e Paraná (3,8%). Frente a igual mês de 2024, o salto foi 12,3%, perdendo para Pará (16,7%) e Rio Grande do Sul (31,1%). De janeiro a julho, a receita turística cresceu 14,2% no Ceará. Pará (14,8%), Bahia (15,9%), Espírito Santo (15,1%), Rio de Janeiro (15,8%) e Rio Grande do Sul (17,4%) tiveram índices maiores.

Já nos últimos 12 meses, com resultado de 13,1%, o Estado figurou em quarto dentre os locais pesquisados, ultrapassado por Rio Grande do Norte (14%), Bahia (16%) e Rio de Janeiro (14%). Desempenho do Ceará no setor de serviços A PMS também revela como foi o comportamento do setor de serviços no Ceará, que caiu 0,7% na passagem de junho para julho, no terceiro resultado negativo seguido, na série com ajuste sazonal. Frente a julho de 2024, o volume de serviços avançou 0,3%, na oitava taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 3,6%, e o acumulado em 12 meses em julho de 2025 (2,6%) mantendo o ritmo de crescimento frente ao observado em junho de 2025.