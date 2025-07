Lula vai anunciar novos investimentos na Transnordestina em visita ao Ceará

Presidente esteve em Iguatu, também para vistoriar obras da Transnordestina, em 2024 / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Transnordestina será novamente o motivo de uma agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará nesta sexta-feira, dia 18. Desta vez, ele desembarca a 509,4 quilômetros de Fortaleza, em Missão Velha, onde deve encontrar as obras concluídas e promete anunciar novos investimentos. Com R$ 4 bilhões em contratos assinados, o empreendimento tem pendente de contratação apenas 97 km dos 1.206 km totais de extensão da ferrovia, segundo informou a Transnordestina Logística SA (TLSA), responsável pelo projeto, ao O POVO.