Dislub já conversa com Transnordestina para parcerias no Pecém, diz Tufi Daher

AVANÇO em obras da transnordestina impacta em desenvolvimento do entorno / Crédito: AURÉLIO ALVES

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tufi, na ocasião, explicou que a obra da Dislub deve acabar junto com a da Transnordestina, em 2027. Isso deve resultar em, primeiro, um contrato de intenções e, depois, um contrato para transporte.

Tufi destacou que a instalação da Dislub e de outros negócios próximos à Transnordestina é positiva e alegre, e citou que o frete ferroviário é até 30% mais barato do que o rodoviário. Lotes da Transnordestina O CEO da Transnordestina explicou que faltam apenas os lotes 8, 9 e 10 da ferrovia na primeira fase, cuja expectativa de contratação é ainda no primeiro semestre de 2025. "Acho que em mais 30 ou 40 dias a gente contrata o lote 8 e ficam faltando só o 9 e o 10 para contratar ainda neste primeiro semestre. Então, a obra está de vento em popa", acrescentou.