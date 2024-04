Obra da Transnordestina no Ceará anda 1,6 km por dia, diz ministro

A afirmação foi feita durante visita às obras, em Iguatu (Região Centro-Sul), com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Em discurso após visitar as obras da Transnordestina, em Iguatu, Lula garantiu que a obra é uma prioridade de seu governo e que, após conversa com a empresa, estima que a obra seja entregue entre o fim de 2026 e início de 2027.

E complementou afirmando que continuará visitando a obra para saber seu andamento: "Se depender do governo, a gente vai terminar porque vai cumprir todos os acordos firmados. Precisamos ter um sistema intermodal de transporte para transportar gente, cargas e deixar as coisas mais baratas para esse povo".

O valor se somaria ao empréstimo já tomado de R$ 3,8 bilhões pelo Grupo Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pelas obras, que teve a última parcela de R$ 811 milhões liberada em outubro pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) .

No início da semana, a coluna da jornalista Beatriz Cavalcante no O POVO publicou entrevista com o Daher em que ele destacava a expectativa de que o presidente anunciasse um aditivo de R$ 3,6 bilhões para continuidade da obra até seu ponto final, no Porto do Pecém.

O anúncio do presidente, porém, não veio. O que houve foi a afirmação do ministro da Integração Nacional, Waldez Góes, de que o termo aditivo está em discussão no governo Lula e que está na mesa do ministro Rui Costa (Casa Civil).

"A expectativa era justamente que o presidente anunciasse que não vai faltar recursos e ele foi explícito nisso. Falou com seus ministros, não só no palco, mas também lá dentro ele pode cobrar", contou. (Com informações do repórter Armando de Oliveira Lima, direto de Iguatu-CE)

Lula: Eu tenho obsessão por essa obra

Durante discurso em Iguatu, o presidente Lula afirmou que tem "obsessão" pela obra, que teria sido solicitada a ele décadas atrás pelo ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes.

"Eu imaginava realizar essa obra muito mais rápido. Essa obra foi um pedido do governador Miguel Arraes. Quando eu saí do Crato na campanha de 1989, eu dei uma carona de avião para o Arraes e o Arraes pediu para mim: 'Lula, se você ganhar as eleições, faça a Transnordestina'. Então eu tinha e tenho uma obsessão de fazer essa ferrovia", declarou ele.

O presidente também disse para os apoiadores o cobrarem caso ele não entregue a ferrovia pronta, e que a empresa responsável pelas obras já o enrolou muito no passado.

Foto: Aurélio Alves Governador Elmano de Freitas e presidente Lula, com gibão feito por Espedito Seleiro

Andamento da Transnordestina no Ceará depende de repasses da União

À coluna da jornalista do O POVO, Beatriz Cavalcante, o diretor-presidente da Transnordestina Logística SA (TLSA), Tufi Daher, disse que esperava o anúncio de Lula sobre um aditivo de R$ 3,6 bilhões para continuidade das obras da Transnordestina até o Pecém.

Parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ferrovia terá 1.206 km de extensão em linha principal, atravessando 53 municípios em três estados (Piauí, Ceará e Pernambuco), ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza, passando por Salgueiro (PE).

Ainda conforme a coluna, o objetivo é transformar o Nordeste em polo exportador de minério de ferro e conectar, por trilhos, o sertão e o mar. A fase 1 do empreendimento já alcançou mais de 70% de execução.

Atualmente com os R$ 811 milhões, que era a última parcela do empréstimo anterior, a TLSA está realizando os lotes 4, 5 e 6, até Quixeramobim, sendo 11 lotes no Ceará.

Com a próxima liberação, na primeira parcela, Tufi planeja condições de contratar mais três lotes, que são mais 150 quilômetros. Mas já estima completar os trechos 10 e 11 também, passando por Quixadá, Itapipoca, Baturité, Aracoiaba e Caucaia, onde fica o Pecém.

"Faltam 281 quilômetros para que a gente possa contratar para chegar na primeira fase do projeto até o Pecém."

