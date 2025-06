Trecho 8 da Transnordestina tem obras autorizadas; confira

Na cerimônia , o Governo do Ceará e a Transnordestina Logística S/A (TLSA) irão assinar a ordem de serviço. O evento terá a presença do governador do Estado, Elmano de Feitas (PT) , do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do presidente da TLSA, Tufi Daher Filho.

O início das obras do Trecho 8 da Ferrovia Transnordestina, que, com 46 quilômetros (KM) de extensão, está compreendido entre as cidades de Itapiúna e Baturité , na região do Maciço de Baturité, será autorizado nesta quinta-feira, 5 .

Transnordestina: Confira como estão as obras

Com 1.206 quilômetros de extensão, a Transnordestina atravessa 53 cidades dos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará. No total, 676 km de ferrovia estão concluídos. Além disso, cinco trechos, com 235 km, já estão com as obras iniciadas.

Para relembrar, a Transnordestina foi lançada no primeiro mandato de Lula (PT), em 6 de junho de 2006. Ela começou do meio, em Missão Velha, no Cariri cearense.

À época, o custo era de R$ 4,5 bilhões e o prazo de entrega 2010. A ferrovia foi desenhada como um T invertido, com 1.753 quilômetros (km), passando por 81 cidades do Ceará.