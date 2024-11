Lula assina repasse de R$ 3,6 bilhões para Transnordestina e contrata novo trecho

A Transnordestina deve contar com porto seco na região do Sertão Central cearense Crédito: AURÉLIO ALVES

O repasse de R$ 3,6 bilhões para garantir a continuidade das obras da ferrovia Transnordestina no Ceará foi assinado nesta quinta-feira, 28. A solenidade foi liderada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com participação da cúpula do Governo do Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O repasse de recursos será feito por meio do Banco do Nordeste (BNB).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O repasse de recursos será feito por meio do Banco do Nordeste (BNB).

"Essa é uma obra importante de logística que vai reduzir custos, aumentar a produtividade para o Ceará e outros estados do Nordeste. Isso também vai favorecer as exportações, já que a Transnordestina é um modal que conectará ao Porto do Pecém e a outros portos", afirma a vice-governadora do Ceará, Jade Romero.