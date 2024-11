Marquise: obras da Transnordestina estão aceleradas e conclusão é prevista para 2028

O principal "porém" dessa equação é a velocidade dos trâmites legais de licitação. Renan diz que pode cumprir esse prazo caso no início de 2025 todos os trechos restantes sejam licitados. A empresa, que já executa a obra da ferrovia desde Missão Velha , agora toca os lotes 4, 5 e 6 . A previsão da Marquise é que a ferrovia chegue a Quixadá no início de 2026.

A expectativa criada nos discursos políticos em torno do prazo de entrega das obras da ferrovia Transnordestina no Ceará foram revistos pela construtora responsável pela obra. Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, diz que a obra pode ser entregue entre o fim de 2027 e início de 2028, segundo prazos realistas, e caso a empresa vença as licitações para os trechos restantes.

"Essa é a maior obra em execução sob a responsabilidade da Marquise, sendo também uma das maiores do Brasil e é importante destacar isso. A obra está voando, avançando com muita força, muita gente trabalhando", afirma.

Ele explica que a falta de garantia de recursos até o fim da obra - o que só deve ocorrer neste mês de novembro com autorização de liberação de recursos da Sudene, atrasou o processo e todos os trâmites legais são burocráticos para atingir tais expectativas.

A informação mais recente dá conta de que a assinatura para liberação dos R$ 3,6 bilhões deve ocorrer em Brasília nesta quinta-feira, 28, em agenda do governador do Ceará, Elmano de Freitas com o presidente, para que, até dezembro, possam ser licitados mais dois trechos da ferrovia, o 7 (entre Quixadá e Itapiúna) e o 11 (no Complexo do Pecém).

Não caia em cilada na BLACK FRIDAY 2023: Regras de descontos, compras online e golpes! | Dei Valor



Mais notícias de Economia