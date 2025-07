Com recursos, Elmano prevê início de novo trecho da Transnordestina em até 90 dias

Com a liberação de novos recursos para a Transnordestina , o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), prevê a liberação para o início das obras dos últimos dois trechos da ferrovia em até 90 dias. A informação foi dada em entrevista exclusiva ao O POVO nesta terça, 15.

Conforme o chefe do Executivo, estes são os lotes finais contemplados pelo Ceará, o restante está em andamento. Além disso, segundo a empresa responsável, a Transnordestina Logística S.A. (TLSA), a expectativa é chegar a 8 mil postos de trabalho, com toda a operação.

No dia 11 de julho, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou a liberação de mais R$ 600 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a ferrovia.

Operado com exclusividade pelo órgão, o FDNE é o principal instrumento de fomento da obra. Com o novo aporte, o volume total de recursos destinados à ferrovia atinge R$ 4,8 bilhões.