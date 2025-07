Ferrovia Transnordestina recebe novo investimento da Sudene

Com novo aporte do FDNE, investimentos na ferrovia somam R$ 4,8 bilhões; autarquia também articula retomada do trecho Salgueiro–Suape

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou a liberação de mais R$ 600 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a Ferrovia Transnordestina. A decisão foi aprovada por unanimidade na reunião da diretoria colegiada realizada na quinta-feira, 10 de julho, marcando o segundo repasse do fundo neste ano.

Operado com exclusividade pela Sudene, o FDNE é o principal instrumento de fomento da obra. Com o novo aporte, o volume total de recursos destinados à ferrovia atinge R$ 4,8 bilhões.