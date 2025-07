Lula visita obras da Transnordestina no Cariri, nesta sexta-feira, e deve andar de trem

O líder do governo Lula na Câmara Federal, deputado José Guimarães (PT-CE), explicou que a previsão é de que uma comitiva com o presidente saia de Juazeiro do Norte, rumo ao Marco Zero da Ferrovia Transnordestina (entre Salgueiro-PE e Missão Velha-CE).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará pelo Ceará na próxima sexta-feira, 18. Pela manhã, Lula desembarcará do avião presidencial no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte (CE), em voo que virá da cidade de Petrolina (PE).

As obras da Transnordestina possuem investimento de R$ 800 milhões e previsão de conclusão até o primeiro trimestre de 2027. A rede ferroviária liga o interior do Piauí até os portos do Pecém, no Ceará, e do Suape, em Pernambuco, com previsão de instalação de portos secos para facilitar o escoamento de mercadorias.

Passagem em maio pelo Ceará

A passagem mais recente do presidente pelo Ceará ocorreu em 28 de maio deste ano, quando o avião presidencial pousou em Juazeiro do Norte, com Lula a caminho de Salgueiro (PE), onde visitou obras do "Caminho das Águas" Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco/PISF.

Esta foi a primeira viagem de Lula após apresentar uma crise de labirintite na antevéspera. Na mesma data em que pousou no Cariri, Lula embarcou à noite para Brasília.