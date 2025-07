Quixeramobim terá polo logístico-industrial com mais de 1,3 mil hectares

RICARDO Azevedo, CEO da Value Global / Crédito: João Filho Tavares

O projeto de implantação de um porto seco na passagem da ferrovia Transnordestina em Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza) foi incrementado e agora será integrado a plantas industriais. A Value Global anuncia que o aporte total subiu e chega a R$ 1 bilhão. O lançamento da pedra fundamental, que marca o início das obras do polo logístico-industrial do Sertão Central, será feito nesta segunda-feira, 7, com presença dos executivos da Value, do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), além dos 12 prefeitos dos municípios que compõem o Sertão Central.

A atualização do projeto inicial, que previa a instalação do Porto Seco José Dias de Macêdo ocupando 362 hectares e foi incrementado com a intenção de instalação de plantas industriais nos arredores - ocupando mais 1 mil hectares, será apresentado pelo governador. Ao O POVO, o CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, adiantou que a ideia da ampliação é integrar o poder da infraestrutura e logística que será implementada em torno do projeto do porto seco e incluir indústrias no espaço. Ricardo Azevedo, CEO da Value Global Crédito: João Filho Tavares Somente nas obras de construção do porto seco, a Value projeta mais de 2,5 mil trabalhadores no auge da obra. A empresa também deve investir algo em torno de R$ 350 milhões na primeira fase de obras, com previsão de entrega e início de operação para agosto de 2026.

A expectativa de Ricardo é que a partir da entrega da obra o processo de alfandegamento não demore e o porto seco atue em sua plenitude junto com a inauguração da Transnordestina, previsto para 2027. Ainda antes do início das obras, a Value já conseguiu adiantar assinatura de contratos com parceiros interessados em operar no porto seco, como empresas de grãos, combustíveis, mineração e processamento, entre outras. Agora, com a ampliação para inclusão de indústrias, novos players aparecem interessados. Área onde será construído o porto seco, em Quixeramobim Crédito: FCO FONTENELE