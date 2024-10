Nobel de Economia 2024 premia pesquisa sobre diferença na prosperidade das nações

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson são os vencedores do Prêmio Nobel de Economia 2024 Crédito: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

O Prêmio Nobel de Economia 2024 foi concedido aos pesquisadores Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson nesta segunda-feira, dia 14 de outubro. Os dois foram reconhecidos por suas pesquisas que "demonstram como as instituições são formadas e afetam a prosperidade". Entenda o que é a pesquisa e os cientistas envolvidos.

O Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel ajuda "a entender as diferenças de prosperidade entre as nações", segundo nota divulgada pela organização do prêmio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nobel de Medicina 2024: VEJA quem são os premiados e por que ganharam



Nobel de Economia 2024: confira quem são os pesquisadores premiados Daron Acemoglu nasceu em 1967 em Istambul, na Turquia. Recebeu o pós-doutorado em 1992 pela Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres, Reino Unido. É professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Cambridge, EUA. Simon Johnson, nascido em 1963 em Sheffield, Reino Unido. Recebeu o pós-douturado em 1989 do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, onde ensina atualmente. James A. Robinson nasceu em 1960. Tem pós-doutorado pela Universidade de Yale, EUA. Atualmente é professor na Universidade de Chicago, Illinois, EUA.

Nobel 2024: entenda as pesquisas dos ganhadores do prêmio de Economia Daron, Simon e James estudaram como as instituições econômicas e socias e o passado econômico dos países influênciam na sua prosperidade. Em outras palavras, "como alguns países são ricos e outros são pobres". Segundo os ganhadores, uma explicação para as diferenças na prosperidade dos países são as instituições sociais que foram introduzidas durante a colonização. Alguns países ficaram presos em uma situação com instituições extrativistas e baixo crescimento econômico, que fornecem ganhos de curto prazo para as pessoas no poder. Uma mudança, com a criação instituições inclusivas, criaria benefícios de longo prazo para todos.