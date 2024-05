História indígena da colonização de Nova York entra em exposição em Amsterdã

Por meio de depoimentos em vídeo, objetos tradicionais e obras de arte, os descendentes dos Lenape em Amsterdã relatam a violência contra seus ancestrais após a chegada da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais à baía de Manhattan no início do século XVII.

"Milhares de Lenape foram mortos. Essa é a história com a qual temos que conviver, mas o mais importante é que ainda estamos aqui", diz Ridgeway.

Em 1664, os britânicos, por sua vez, conquistaram a colônia holandesa. Nos séculos que se seguiram, ela se tornou Nova York.

Por muito tempo, os Lenape, agora espalhados pelos Estados Unidos e pelo Canadá, estiveram ausentes das comemorações dos aniversários da cidade histórica.

Mas as coisas mudam, diz Huff, que cresceu no sul do Canadá. Ela mesma diz que foi somente há 15 anos que soube que seus ancestrais estavam relacionados a Manhattan.

Atualmente, poucas pessoas falam o idioma ancestral, mas o mundo inteiro conhece a palavra "Manhattan", que vem de "Manahahtáanung", que os nativos usavam para descrever a ilha.

"Muito irônico", diz Huff, que espera um retorno à natureza na metrópole, bem como um "reconhecimento e um caminho a seguir" para os povos indígenas. "Espero que haja algum tipo de reparação", insiste.

A exposição ficará aberta ao público até 10 de novembro.

Uma sequência será apresentada no Museum of the City of New York - que colaborou com a exposição - no outono de 2025.

Tom van der Molen, um dos curadores da exposição, espera que os visitantes "entendam que há mais perspectivas sobre a história local, canonizadas na história europeia".

"Ainda falamos sobre os bravos heróis navais que descobriram um novo mundo, mas a exposição mostra que havia pessoas que viviam lá, que ainda estão lá e que vivem com as consequências dessa história", resume ele.

