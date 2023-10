Nobel 2023: Claudia Goldin, professora de Harvard, recebe o prêmio de Economia

Claudia nasceu em Nova York, em 1946. É PhD pela Universidade de Chicago e co-diretora do Grupo de Estudos sobre Gêneros na Economia do National Bureau of Economic Research (NBER).

Sua pesquisa revela as mudanças na participação feminina no mercado de trabalho e as principais fontes das desigualdades de gêneros que ainda existem.

A professora da universidade Harvard, Claudia Goldin, foi a vencedora do Prêmio Nobel de Economia em 2023 por promover novos entendimentos sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho . Ela é a terceira mulher a ganhar o prêmio.

Claudin Goldin recolheu dados de mais de 200 anos para estudar as diferenças no pagamento entre homens e mulheres e como as taxas de empregos mudaram ao longo do tempo.

Apesar da modernização, do crescimento econômico e do aumento da proporção de mulheres empregadas no século XX, durante um longo período a diferença salarial entre homens e mulheres quase não diminuiu.

Segundo a pesquisadora, parte da explicação reside no fato de as decisões em matéria de educação, com impacto nas oportunidades de carreira ao longo da vida, serem tomadas numa idade relativamente jovem.

Goldin também demonstrou que a maioria desta diferença se verifica atualmente entre mulheres e homens que exercem a mesma profissão e que surge, em grande medida, com o nascimento do primeiro filho.



