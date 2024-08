Após captar R$ 77 milhões, Grupo Carnaúba quita terreno com empreendimentos no Preá

"O Preá é uma região que cresce cada vez mais", segundo o diretor comercial do Grupo Carnaúba, Rogério Carvalho. Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação Grupo Carrnaúba

Após captar R$ 77 milhões, o Grupo Carnaúba quitou, integralmente, os 12 milhões de metros quadrados (m²) do terreno usado para os seus empreendimentos na Praia do Preá - ao lado de Jericoacoara -, no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O local conta com a construção do condomínio de alto padrão Vila Carnaúba, do hotel Anantara Preá e do clube de hospedagem Carnaúba Wind House. "O Preá é uma região que cresce cada vez mais e os investidores enxergam valor no trabalho que estamos realizando de construir a região em um destino turístico planejado", segundo o diretor comercial do Grupo, Rogério Carvalho.

Esta foi a segunda rodada de captação de investimentos, com a participação de 250 novos investidores, a um preço médio de R$ 300 mil cada. A primeira rodada, em agosto do ano passado, havia reunido R$ 140 milhões. No total, o investimento já conta com R$ 217 milhões captados. O objetivo inicial era adquirir R$ 65 milhões em investimentos na segunda rodada, mas o valor foi superado em R$ 12 milhões, o que demonstra “um sucesso” na visão do diretor comercial.

“Isso nos permite acelerar nossos próximos empreendimentos, principalmente o das casas populares”, diz Rogério. Entre os empreendimentos do Grupo Carnaúba no Preá, está o residencial Vila Carnaúba, com mais de 200 casas. Crédito: Nicolas Leiva/ Divulgação Grupo Carnaúba A expectativa é que o início da distribuição de dividendos seja em 2027, com um retorno estimado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 20% líquido.

Os múltiplos do equity são previstos entre três a cinco vezes, isto é, o valor deve chegar três a cinco vezes do valor do capital próprio. Dois escritórios da XP lideraram a emissão exclusiva do fundo de investimentos: Nippur Finance e SYM Investment, os quais haviam enviado representantes para visitar os empreendimentos antes. “Eles se encantaram com a proposta e, após a visita, sugeriram um private placement para distribuir com exclusividade esses fundos para seus clientes”, explica Rogério.