BNB financia mais de R$ 55 milhões para o turismo no Ceará

Maior parte liberada foi destinada a pousadas e hotéis no primeiro trimestre do ano. Grupo Carnaúba deve assinar contrato até fim do ano para construção de hotel de luxo

O Banco do Nordeste (BNB) financiou, entre janeiro e março de 2023, mais de R$ 55 milhões para o turismo no Ceará. Os recursos foram contratados por empresas do setor em 66 operações. A maior parte foi destinada a projetos que envolvem a atividade de hospedagem, R$ 44 milhões. Esses recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Recém-chegado ao Ceará, o Grupo Carnaúba, que tem mais de 60 investidores, e está aportando R$ 530 milhões em dois projetos com capital próprio, o residencial de alto padrão Vila Carnaúba, e o turístico Carnaúba Wind House, pretende financiar com o BNB mais da metade do hotel seis estrelas que será instalado no Preá, segundo informou Eduardo Juaçaba, diretor e sócio do Grupo Carnaúba.

Casa Siará, também do Grupo Carnaúba, foi construído com capital próprio Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação

O futuro hotel, previsto para operar a partir de 2026, será o Anantara Preá, que tem a bandeira tailandesa Minor, que já opera no Brasil com os hotéis Tivoli e NH Hotéis. O novo empreendimento, com 60 quartos, será instalado dentro do Vila Carnaúba, localizado na praia do Preá, no município de Cruz, a 15 minutos do Aeroporto de Jericoacoara.

Dos R$ 100 milhões para erguer a primeira parte do hotel, o Grupo Carnaúba deve financiar cerca de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões em virtude do bom período de carência, das baixas taxas de juros e longo prazo, segundo Juaçaba. A ideia inicial é que aconteça a assinatura com o BNB ainda este ano.

Projeto do Vila Carnaúba inclui, além do hotel seis estrelas Anatara, residencial de alto padrão com 200 casas Crédito: Nicolas Leiva/ Divulgação Grupo Carrnaúba

“Antes tinha a questão das taxas de juros altas e a falta de entendimento do que o projeto iria ser. Tem que mostrar o projeto, o cronograma e várias coisas. Agora nós vamos bater à porta (do banco) com um pouco mais de informação sobre qual será o número exato do orçamento, como vai se dar a operação, quantos funcionários, qual a expectativa de faturamento e os projetos arquitetônicos a nível complementar mais desenvolvidos”, diz o diretor do Grupo Carnaúba.

Como funciona o financiamento

O FNE Proatur do BNB é o Programa de Apoio ao Turismo Regional que pode ser utilizado por pequena-média empresa; média empresa; e grande empresa.

Ele pode ser para investimentos, incluindo a aquisição de meios de hospedagem já construídos ou em construção. Gastos com construção, reforma e ampliação de benfeitorias e instalações do empreendimento.

Além de aquisição de veículos; modernização, reforma, aquisição, ou reparação de embarcações utilizadas no transporte turístico de passageiros; aquisição de móveis e utensílios; aquisição de imóvel urbano com edificações concluídas para empresas com faturamento até R$ 16 milhões.

E, ainda, shoppings e outlets nas cidades pertencentes às Rotas Estratégicas do Turismo (MTur), exceto capitais estaduais; e capital de giro associado ao investimento fixo.



Prazos e investimentos

Para implantação de hotéis e outros meios de hospedagem é possível obter carência até 5 anos e prazo total de 20 anos. O investimento fixo e misto varia de acordo com o porte do beneficiário, que pode ir de R$ 4.800 milhões a mais de R$ 300 milhões.

Enquadra-se em hospedagem resorts, hotéis, hotéis-históricos, hotéis-fazenda, barcos-hotel, pousadas, hospedarias de turismo ecológico ou ambiental, pousos rurais e alojamentos de selva.

