Ceará receberá maior rally de kitesurfe do mundo em outubro

O Estado do Ceará segue preparação para receber a quarta edição do Sertões Kitesurf, maior rally do esporte no mundo. O evento vai começar no dia 23 de outubro e segue até o dia 26 do mesmo mês, com todas as etapas acontecendo no litoral cearense – começa em Fortim e passa por Aquiraz, Trairi, Itarema e encerra em Cruz.

O evento, no entanto, já contou com alguns desafios realizados em julho: o Desafio Lest Wind e Desafio Cumbuco, que servem para oportunizar atletas locais que não têm apoio ou patrocínio para bancar a inscrição no evento.

Em ambos, os quatro campeões de categorias garantiram a inscrição subsidiada. Segundos e terceiros colocados receberam, respectivamente, 50% e 25% de desconto para também participar da prova.