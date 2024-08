Ceará atrai 60% dos turistas de aventura para praticar kitesurfe

O kitesurfe foi incluído como modalidade de competição nas Olimpíadas de Paris 2024. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Com ventos fortes e belas praias, o Ceará tem sido procurado por turistas interessados em esportes e aventuras devido ao kitesurfe. No último ano, de um total de 226 mil destes turistas que visitaram o Estado, 60% vieram pela prática do kite. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) indicam que o destino é um dos mais buscados tanto por atletas quanto por amadores. O estudo buscou analisar os impactos econômicos e sociais da atividade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos últimos dez anos, o kitesurfe impulsionou o desenvolvimento da infraestrutura de pequenas vilas de pescadores pelo Estado, como a Praia do Preá – ao lado de Jericoacoara. A Taíba e o Cumbuco, mais próximos de Fortaleza, também são polos da prática.

Kitesurfe impulsiona economia A Setur cita o kite como um importante vetor econômico para o Turismo no Ceará, tanto é que o Estado instituiu que 1º de agosto seria o Dia do Kitesurfe e do Kitesurfista, a partir da Lei Estadual Nº 16.586/2018. “O Ceará é um estado que concentra excelentes condições de ventos para prática do kitesurfe e possui uma infraestrutura capaz de receber desde atletas de alto nível até pessoas interessadas em iniciar a prática", segundo a secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque. "A relevância dessa modalidade para o turismo é imensa, por isso seguiremos acreditando e promovendo cada vez mais o estado com esse objetivo. O kite atrai turistas de várias partes do mundo, assim como também grandes investimentos", acrescenta.

O aumento da demanda por serviços de hospedagens, transportes e alimentação foram mencionados como benefícios para o Turismo, além da valorização imobiliária e do incentivo ao empreendedorismo, com a criação de lojas e escolinhas voltadas ao kite. Perfil dos turistas A França é o principal mercado emissor no cenário do kitesurfe cearense. (Foto JL Rosa/O Povo) Crédito: JL Rosa em 16.06.21 para O POVO Mais da metade dos turistas que vem ao Ceará para a prática do kitesurfe são de outros países. A outra metade é composta, principalmente, de nordestinos e paulistas. Sem contar os próprios cearenses que movimentam os polos do kite. A França é o principal mercado emissor neste cenário, depois vem a Argentina, Portugal e Itália. O tempo médio de permanência do atleta internacional no Estado é de 12 dias, com um gasto médio diário de R$ 7.312 – 30% direcionado à aquisição de novos produtos para o velejo. Kitesurfe nas Olimpíadas de Paris O kitesurfe foi incluído como modalidade de competição nas Olimpíadas de Paris 2024, o que, segundo a Setur, abre novas oportunidades para o Ceará devido ao aumento na popularidade da prática esportiva. O Governo do Ceará aproveitou para promover os seus destinos litorâneos em Paris, com patrocínio da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).