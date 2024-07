Ceará promoverá praias locais para prática de kitesurf durante Jogos Olímpicos de Paris

Em uma exposição em Paris, durante as Olimpíadas, a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur-CE) – em parceria com a Embratur e o Sebrae – apresentará os destinos de praia do Estado e as boas condições para a prática de kitesurf. A experiência imersiva acontecerá nos chamados “cubos”. Voltados para o turista internacional, essas instalações abrirão as portas em 26 de julho, no mesmo dia do início do evento esportivo, para apresentar estados representantes de todas as regiões do País, e funcionarão na Casa Brasil, endereço parisiense que receberá as delegações brasileiras e demais visitantes.

A Casa Brasil é uma ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com participação da Embratur e do Sebrae. A expectativa é que esse espaço seja um ponto de encontro para torcedores e atletas durante toda a competição. Lá, estrangeiros que estiverem em Paris para os Jogos poderão aproveitar uma programação de experiências esportivas tipicamente brasileiras, como o futebol de rua, o vôlei de praia e o frescobol, além de campeonatos de danças e os cubos, que promoverão destinos nacionais a partir do audiovisual, de exposições de peças e outras atividades.

Decorado com estética de Sol e Praia, no cubo do Ceará, visitantes conhecerão um pouco sobre a capital, Fortaleza, e praias como Cumbuco, Jericoacoara, Icaraizinho de Amontada, no litoral Oeste, e Canoa Quebrada no lado Leste do estado. O kitesurf será o grande destaque, já que o estado é considerado referência mundial pelos bons ventos e a boa infraestrutura que oferece.