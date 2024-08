XP tem lucro líquido recorde no 2º trimestre de R$ 1,12 bi, alta de 14% em 12 meses

A XP reportou lucro líquido e receita bruta recorde no segundo trimestre. De acordo com o release de resultado, o lucro líquido atingiu R$ 1,118 bilhão, uma alta de 14% em relação ao segundo trimestre do ano passado e de 9% na comparação com o primeiro trimestre.

O EBT, métrica que reúne os desempenhos operacional e financeiro -- antes da taxação de impostos - foi, de acordo com a XP, um dos principais destaques do trimestre, com um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado e de 27% em comparação com o primeiro trimestre deste ano, somando R$ 1,384 bilhão.

O retorno sobre o patrimônio (ROAE) subiu 13 pontos-base no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e avançou 149 pontos-base no trimestre, para 22,1%. A margem EBT fechou o segundo trimestre em 32,8%, acima dos 27,3% no mesmo trimestre de 2023 e de 26,9% no primeiro trimestre.