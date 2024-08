Mercado imobiliário do CE tem melhor período em 8 anos, diz Sinduscon

Ritmo de lançamentos diminuiu, mas VGV cresceu na primeira metade do ano Crédito: Samuel Setubal

O mercado imobiliário cearense vive o melhor período em 8 anos e deve fechar 2024 com um valor geral de vendas (VGV) de R$ 7 bilhões, segundo projetou o Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Do total, R$ 5 bilhões devem ser movimentados na Capital, enquanto os R$ 2 bilhões restantes vêm da Região Metropolitana de Fortaleza. A confiança é ancorada nos números já contabilizados no primeiro semestre do ano. O VGV de lançamentos já chega a R$ 2,5 bilhões, o que resulta em um aumento de 16% frente à primeira metade do ano passado.

"Nós estamos vivendo o melhor ano dos últimos 8 anos do mercado imobiliário. Ao que se deve isso? A velocidade de vendas e os imóveis de padrão econômico", aponta Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE. Ele indica que o déficit habitacional entre os consumidores cujos imóveis são enquadrados no Minha Casa Minha Vida impulsiona o setor a partir das condições de venda, de Taxa Referencial (TR) e 4% de ajuste ao ano. "Isso não existe", exclama, apontando as vantagens. Velocidade de vendas e estoque Os efeitos desse cenário são refletidos sobre as vendas já realizadas. O VGV dos empreendimentos vendidos na primeira metade do ano soma R$ 3,5 bilhões (24% maior), com a velocidade mantida em patamar elevado, segundo a avaliação dos construtores.