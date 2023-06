Empresa tailandesa investe em hotel de luxo no Ceará, diz jornal

A tailandesa Minor Hotels, dona da marca Tivoli, vai abrir mais uma unidade do luxuoso Anantara, desta vez no Ceará. A estimativa é que o hotel fique pronto até 2026. As informações são do Valor Econômico.

O Anantara Preá, no Ceará, contará com 60 quartos para hóspedes e cerca de 30 unidades residenciais, em um investimento de cerca de R$ 160 milhões.

Esta construção será dentro do condomínio Vila Carnaúba e é resultado da parceria entre a Anantara Hotels, Resorts & Spas e o Grupo Carnaúba, incorporadora responsável.

Marco Amaral, vice-presidente de operações e desenvolvimento na Europa e na América do Sul da Minor, conta que o plano de ampliar a presença no país está na mesa desde meados de 2018, mas acabou ganhando forma apenas agora por causa da pandemia.

“Basta olharmos para a dimensão do país. Existe claramente um espaço no mercado. Acredito que há falta de empreendimentos de alto padrão e de bandeiras internacionais”, afirma o executivo.

No primeiro trimestre, a operação brasileira (os três hotéis, excluindo o novo de Feira de Santana) registraram um faturamento 50% maior do que igual período de 2019 em meio a uma ocupação já normalizada.

Outros projetos

No Anantara Mamucabo, na Bahia, a previsão de inauguração é em 2025. Terá investimento de R$ 77 milhões a ser tocado pelo Grupo Prima.

Questionado sobre os próximos projetos da Minor, Amaral diz estar em conversas avançadas para uma conversão em Brasília. A ideia é levar a marca Tivoli ou a NH Collection à capital federal. Ele destacou ainda forte apetite de investidores em busca de projetos em Balneário Camboriú (SC).

Com meta de chegar a 2028 com mil hotéis no mundo, o Brasil está entre os principais mercados na América Latina. Atualmente, em número de quartos, o México é o maior da região. Porém, o mercado brasileiro está na frente em relação ao faturamento.

