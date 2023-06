Preá: Grupo Carnaúba aporta R$ 530 milhões para desenvolvimento turístico e imobiliário da região

A praia do Preá, localizada no município de Cruz, litoral oeste do Ceará, recebe investimentos de R$530 milhões do Grupo Carnaúba com a construção de três novos empreendimentos nos ramos imobiliário e turístico. Entre eles o Vila Carnaúba, R$ 180 milhões; o hotel seis estrelas Anantara, do grupo tailandês e branded residences, R$ 150 milhões; e no Carnaúba Wind House, R$200 milhões. Há cinco anos o local vem atraindo empresários de todo o mundo.

Juntos, entre obras e o funcionamento 100% das operações, os três empreendimentos irão gerar cerca de 2 mil novos empregos na região, sendo 500 diretos e 1.500 indiretos. Com perspectiva inovadora e diferente do que o Preá já recebeu de capital, o Grupo Carnaúba, holding que possui cerca de 60 sócios investidores de diferentes partes do País, foca todos os projetos em sustentabilidade, além de todo o entorno e comunidade para um crescimento ordenado e responsável.

O segundo projeto, Wind House, que também já está sendo comercializado traz, uma proposta nova no Brasil, especialmente ao Ceará, que é um produto imobiliário que tem um componente turístico de inovação associado Crédito: Nicolas Leiva

Segundo Eduardo Juaçaba, diretor do Grupo Carnaúba, a escolha do Preá aconteceu de forma natural, pois ele tem familiares cearense e acompanha há anos o desenvolvimento do turismo no Estado.



“Vi o aumento do fluxo de turistas, a chegada do Aeroporto de Jericoacoara, com o deslanche do aeroporto vimos uma oportunidade de um projeto de longo prazo para contribuir com o planejamento urbano de um destino que está se criando. Ainda com infraestrutura escassa de hotéis e no setor imobiliário”, destaca.



Toda a iniciativa partiu do empresário Julio Capua, ex-sócio e co-fundador da XP Investimentos. Ele conheceu o Preá por ser praticante de kitesurf e vindo na região com frequência visualizou o potencial de desenvolvimento econômico e social e, após a construção do Aeroporto de Jericoacoara, em 2017, resolveu comprar um terreno.



Ao longo desses anos, atraiu outros investidores e, hoje, possuem 12 milhões de m² que começam a ser trabalhados numa pequena área de mais de 600 mil m², nos três projetos, mas já contam com possibilidades futuras como a criação de um bairro popular para atender clientes da classe média alta e baixa.



A secretária do Turismo do Ceará (Setur), Yrwana Albuquerque, confirma que o vento do Ceará já atraiu outros investimentos e não só ligados ao turismo. Para ela, a preocupação que o grupo tem com a sustentabilidade e com comunidade local e a geração de empregos chama a atenção. “Queremos trazer equipamentos para o nosso Estado, mas queremos deixar a missão do turismo que é trazer emprego e renda para o povo cearense. A cada 10 empregos um é no turismo”, ressalta.

Como serão os projetos

A diretora de Produto e Impacto do Grupo Carnaúba, Alexia Bergallo, detalha que o Vila Carnaúba, o primeiro projeto a ser idealizado pelo grupo é um condomínio de alto padrão, com ruas de areia e circulação interna por carros elétricos, num espaço de 515 mil m², com Valor Geral de Vendas (VGV) R$ 340 milhões. Sendo que em apenas um ano e só com divulgação interna, entre amigos, foram vendidos R$ 90 milhões para clientes do eixo Rio de Janeiro- São Paulo, Brasília, Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Portugal.



Isso representa 70% das unidades disponibilizadas na primeira fase, 120. Os terrenos custam a partir de R$ 1 milhão, ou seja R$ 2 mil o m². A previsão é que o condomínio esteja pronto para as construções das casas, a partir de junho do próximo ano. A segunda fase, que conta com 80 unidades, está prevista para ser lançada em julho de 2024.



O condomínio ainda receberá um hotel internacional de luxo, seis estrelas, da bandeira Anantara com 60 quartos que tem previsão de operação em 2026. “Até então, o Estado não conta com nenhuma operação seis estrelas e nenhuma do porte apresentado pela Anantara. A rede é premiada como a mais luxuosa do mundo e a construção deve inaugurar um novo momento na rede hoteleira do Estado”, destaca a titular da Setur.



O segundo projeto, Wind House, que também já está sendo comercializado traz uma proposta nova no Brasil, especialmente ao Ceará, que é um produto imobiliário que tem um componente turístico de inovação associado. Para esse Grupo Carnaúba está utilizando uma área de 107 mil m².



Com foco em quem não quer investir alto num imóvel fixo e ter as despesas de manter uma segunda casa, são vendidos títulos de um clube, que varia de R$ 450 a R$ 650 mil e o comprador terá créditos para usar em até oito semanas de hospedagem em sete diferente tipos de bangalôs e de acordo com o turismo que está realizando – individual, acompanhado, com a família ou a trabalho.



Serão comercializados cerca de 700 título e na primeira fase de vendas, foram lançados ao mercado 100 e 40 títulos já foram vendidos. O espaço contará com 70 hospedagens e está em fase de licença ambiental e deve ter as obras da primeira fase iniciadas em agosto para operar a partir de 2024. O local contará com lojas e escola para prática de esportes com ventos. A estimativa de concluir 100% dessa operação é 2025.

