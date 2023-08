Empresa e entidade cearense firmam acordo para capacitação no Preá

Praia do Preá, no município de Cruz, receberá três empreendimentos e usará mão de obra local Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação Grupo Carnaúba

O Grupo Carnaúba está investindo R$ 100 mil para capacitar cerca de 60 pessoas que devem atuar nas obras de três empreendimentos que estão sendo construídos na praia do Preá, no município de Cruz. O processo de seleção e qualificação será administrado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ambas unidades do Ceará ligadas à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

As vagas para o primeiro curso, previsto para iniciar ainda em setembro deste ano, serão para eletricista instalador residencial; instalador hidráulico; e pedreiro de alvenaria. A conclusão desta turma piloto deve acontecer até janeiro de 2024. O intuito da empresa é utilizar mão de obra local formando e dando oportunidade para quem já conhece e reside na região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Reunião entre coordenador e gerente da Fiec com diretores do Grupo Carnaúba, no Preá Crédito: Nicolas Leiva/ Divulgação Vila Carnaúba “A qualificação terá como objetivo principal desenvolver a comunidade local em consonância com os projetos do Grupo Carnaúba, por meio de uma abordagem abrangente de responsabilidade social. Buscaremos capacitar os moradores, fornecendo-lhes habilidades técnicas e conhecimentos relevantes para o mercado de trabalho, promovendo a autonomia e a inclusão social”, destaca Michel Gomes, consultor corporativo de negócios da Fiec.

ESG para a comunidade O processo seletivo, que será administrado pelo Sesi-CE e Senai-CE, é destinado para maiores de 18 anos e com ensino fundamental incompleto, a partir do 6º ano. Segundo Michel Gomes, a expectativa para região é que o projeto, que deve durar cerca de um ano e meio, cresça ainda mais com o apoio das prefeituras dos municípios próximos.

A qualificação terá como objetivo principal desenvolver a comunidade local em consonância com os projetos do Grupo Carnaúba, destaca Michel Gomes, consultor corporativo de negócios da Fiec Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação Vila Carnaúba Trilhas de formação O projeto todo inclui a execução de uma Trilha de Desenvolvimento e Cursos de Qualificação Profissional nas áreas de hotelaria e construção civil, levando em consideração as demandas imediatas do mercado local. Além dos cursos de qualificação profissional, o programa também oferecerá uma Trilha de Desenvolvimento, com disciplinas que visam fortalecer habilidades pessoais e profissionais, incluindo ética, relacionamento interpessoal, administração financeira pessoal, higiene no ambiente de trabalho e noções de saúde e segurança do trabalho.

Os alunos também participarão de treinamentos fornecidos pelo Grupo Carnaúba, além de terem prioridade no processo seletivo para as vagas oferecidas pela empresa.

“O mais legal desse programa é que a gente quer que as pessoas saiam prontas para o mercado de trabalho, mas não é um ensino técnico apenas, existe toda uma trilha socioemocional de formação do indivíduo para sua inserção no mercado, que vai desde saúde até administração do tempo, além de educação financeira e emocional”, destaca Maria Eduarda Migliora, diretora de Impacto do Grupo Carnaúba.

Mais alunos De acordo com o Grupo Carnaúba, outras turmas ainda serão montadas e o projeto todo, avaliado em mais de R$ 1 milhão, deverá impactar mais de 1.000 alunos de toda a região. Estão contempladas diferentes especialidades que podem ser escolhidas mais a frente, de acordo com a demanda por serviços da região.

Entre as possibilidades de formação ao longo de todo o projeto, destacam-se profissões como pedreiro de alvenaria, mestre de obras, instalador hidráulico, carpinteiro de obras, padeiro, fabricação de doces e salgados, e confeitaria básica. “Essa flexibilidade é muito positiva pois permite aumentar as chances de absorção dessas pessoas pelo mercado de trabalho”, acredita a diretora de Produto e Impacto do Grupo Carnaúba, Alexia Bergallo.

"Sabemos que tem muita gente querendo trabalhar e tem muita coisa acontecendo, assim, temos que criar essa possibilidade que não existe", detalha Alexia Bergallo, diretora de Produto e Impacto do Grupo Carnaúba Crédito: Nicolas Leiva/ Divulgação Grupo Carnaúba