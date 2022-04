Gastão reeleito para o comando da Fecomércio; oposição contesta pleito

A disputa para escolha do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) foi vencida pelo atual mandatário da entidade, Luiz Gastão Bittencourt. Foram necessárias duas votações no sábado, 9, para definição da chapa vencedora e o resultado só foi confirmado neste início de madrugada.

Dos 34 sindicatos aptos a votar, 20 compareceram, tendo Gastão recebido 19 votos. "Partimos agora para um novo quadriênio, com desafios e meta a cumprir. Queremos tornar o sistema para ser cada vez mais eficiente, transparente, trabalhando para milhares de cearenses, mas principalmente para os empresários e as empresas do Ceará. A vitória hoje é da democracia sindical e eu só tenho a agradecer a confiança em mim depositada”, afirma o presidente reeleito ao O POVO.

Outro candidato na disputa, Maurício Filizola não reconhece a validade do pleito. Por meio de nota enviada ao O POVO, a chapa de oposição afirma que as eleições da Fecomércio-CE devem ocorrer, segundo seu Estatuto e o sincronismo sindical das entidades que fazem parte do sistema nacional do comércio, entre os dias 24 e 29 de abril.

"Neste sábado (09/04) à noite, aconteceu uma votação marcada ontem à noite, com base numa suposta decisão de quinta-feira à noite. São três noites que tentam manter a Fecomércio nas trevas. Essas decisões visam, tão somente, esconder dos cearenses e dos sindicatos o julgamento da auditoria do Conselho Nacional do Sesc, que ocorrerá no próximo dia 19 (terça-feira). A chapa Renovação e Libertação considera nula a votação de hoje."

O mandato tem início no próximo 30 de maio, que findará em 29 de maio de 2026. Além de Gastão, foram eleitos os diretores:

- 1º Vice-presidente: José Cid Sousa Alves do Nascimento

- 2º Vice-presidente: Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

- 3º Vice-presidente: Sérgio Braga Barbosa

- 4º Vice-presidente: Giovan de Oliveira

- 5º Vice-presidente: Benoni Vieira da Silva

- 6º Vice-presidente: José Gilson Ribeiro de Alencar Parente

- 7º Vice-presidente: Paulo Bezerra de Souza

- 8º Vice-presidente: José Eliardo Martins

- 9º Vice-presidente: Francisco Bento de Souza

- 10º Vice-presidente: Atualpa Rodrigues Parente Filho

- 1º Secretário: José Everton Fernandes

- 2º Secretário: Fabiano Barreira da Ponte

- 3º Secretário: José Ernesto Parente Alencar

- 1º Tesoureiro: Francisco Everton da Silva

- 2º Tesoureiro: Paulo Henrique Costa e Silva

- 3º Tesoureiro: Francisco Alberto Alves Pereira

- Diretores Sindicais: Manoel Luciano Fonteles, Ranieri Paulino de Medeiros, João de Sousa Frota Neto, Carlos Tadeu Rodrigues Rolim

- Diretores Comerciais: Manuel Novais Neto e Jadson Henrique Rodrigues da Silva

- Diretores de Crédito: Francisco das Chagas Ximenes Sobrinho e Antônio Wilson Gonçalves de Oliveira

- Diretores de Relações de Trabalho: Nelson Gomes da Silva e Rodrigo Carneiro Guilhon

- Diretores de Consumo: José Airton Boris Ponte e Ricardo Ulysses Loureiro de Medeiros

- Conselho Fiscal: Fernanda Rocha Alves do Nascimento, Maria Cecília de Alencar Parente e Orlando Braga de Almeida

- Delegados Representantes junto ao CNC: Luiz Gastão Bittencourt da Silva, José Cid Sousa Alves do Nascimento e Luiz Fernando Monteiro Bittencourt.

Eleição histórica da Fecomércio

É a primeira vez na história da entidade que haverá disputa e esta se dá entre o atual presidente da Fecomércio Luiz Gastão Bittencourt, por meio da chapa "União e Gestão", o vice-presidente Maurício Filizola, pela "Renovação e Libertação".

Acontece ainda que a votação tem passado por uma série de embates jurídicos. O processo eleitoral já chegou a ser suspenso no dia 24 de fevereiro; retomado para 5 de abril, no dia 14 de março; confirmado no dia 21 de março; adiado no dia 3 de abril; remarcado no dia 5 de abril para a realização em 25 de igual mês; e, agora, antecipado pela Comissão Eleitoral, segundo a Fecomércio, para este sábado, 9 de abril.

