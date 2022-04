Sem quórum, eleição da Fecomércio vai para segunda chamada até meia-noite

A eleição antecipada da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) não teve quórum de 70% dos sindicatos no período das 8h às 14h para ser definida e passará para a segunda chamada a partir das 18h até meia-noite deste mesmo sábado, 9 de abril.

Agora, o necessário é atingir 50% dos 34 sindicatos da entidade. Ao O POVO, José Cid Sousa Alves do Nascimento, atual 2º vice-presidente da Fecomércio, informou, na manhã de hoje, que 20 sindicatos tinham ido votar.

"Esse número não é suficiente para atingir o quórum da primeira chamada, mas será para o da segunda chamada", explica. A Fecomércio confirmou que 20 votantes foram alcançados, o que confirma corpo para decisão da eleição ainda neste sábado.

Segundo Cid Alves, a estimativa é de que o pleito transcorra com tranquilidade e que o resultado seja benéfico para a Federação. "O que desejamos é que não quer que aja qualquer sequela de relacionamento entre os sindicatos; que seja uma boa relação para todos", afirma Alves.

As eleições para a Fecomércio Ceará acontecem neste sábado, 9 de abril, após a data ser remarcada diversas vezes. Esta é a primeira vez, nos 75 anos de existência da Fecomércio, na qual duas chapas se enfrentam. O dia do pleito é motivo de divergência entre os grupos, e a chapa de oposição “Renovação e libertação”, encabeçada por Maurício Filizola, questiona a validade da data.

Segundo o regulamento eleitoral da Federação, a votação ocorre das 8h às 14h. O quórum para realização da eleição em primeira convocação é de 70% dos 34 sindicatos associados e em condições de votar. Assim, pelo menos 24 sindicatos devem votar para que o pleito se resolva até o início da tarde.

Não havendo quórum em primeira convocação, será realizada uma segunda convocação, de 18h à meia-noite. Dessa vez é exigido o quórum mínimo de 50% do total de eleitores aptos. Ou seja, pelo menos 17 sindicatos votantes.

Caso persista ausência de quórum, a Comissão Especial Eleitoral deve convocar nova eleição no prazo de 10 dias.

Fundada em 1948, atua em todos os 184 municípios do Estado, seja em unidades próprias ou em parcerias. Hoje, conta com 34 sindicatos de empresas filiados e uma estrutura organizacional para atender mais de 150 mil empresas.

A Federação representa um segmento da economia que, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responde por 52,9% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, sendo 16,3% referente ao comércio e 36,6% a serviços, ocupando juntos mais de 878,5 mil postos de trabalho (dados Caged 2021).

No mesmo ano, nascem os braços sociais da Fecomércio: o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Já em 1998 é criado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

