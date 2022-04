Eleições Fecomércio: expectativa é que pleito se resolva neste sábado, diz diretor da entidade

As eleições para a Presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Ceará (Fecomércio-CE) devem se resolver ainda neste sábado, 9. A expectativa é que, pelo menos em segunda convocação, o quórum mínimo de votantes seja atingido e uma das chapas seja eleita.

"Está tudo tranquilo. Os eleitores estão chegando e votando. A expetativa é que até as 14 horas a gente chegue ao total de 20 sindicatos que votaram", afirmou ao O POVO José Cid Sousa Alves do Nascimento, atual 2º vice-presidente da Fecomércio.

"Esse número não é suficiente para atingir o quórum da primeira chamada, mas será para o da segunda chamada", explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo ele, a estimativa é de que o pleito transcorra com tranquilidade e que o resultado seja benéfico para a Federação. "O que desejamos é que não quer que aja qualquer sequela de relacionamento entre os sindicatos; que seja uma boa relação para todos", afirma Alves.

As eleições para a Fecomércio Ceará acontecem neste sábado, 9 de abril, após a data ser remarcada diversas vezes. Esta é a primeira vez, nos 75 anos de existência da Fecomércio, na qual duas chapas se enfrentam. O dia do pleito é motivo de divergência entre os grupos e a chapa “Renovação e libertação”, encabeçada por Maurício Filizola, questiona a validade da data.



Sobre o assunto Com empresários de peso, Filizola formaliza chapa de oposição à Luiz Gastão para eleições Fecomércio CE

Luiz Gastão oficializa chapa para primeira disputa pela Presidência da Fecomércio em 75 anos

Ministro confirma liberdade para Comissão antecipar eleição da Fecomércio

Entenda o funcionamento da eleição da Fecomércio

Segundo o regulamento eleitoral da Federação, a votação ocorre das 8h às 14h. O quórum para realização da eleição em primeira convocação é de 70% dos 34 sindicatos associados e em condições de votar. Assim, pelo menos 24 sindicatos devem votar para que o pleito se resolva até o início da tarde.

Não havendo quórum em primeira convocação, será realizada uma segunda convocação, de 18h à meia-noite. Dessa vez é exigido o quórum mínimo de 50% do total de eleitores aptos. Ou seja, pelo menos 17 sindicatos votantes.

Caso persista ausência de quórum, a Comissão Especial Eleitoral deve convocar nova eleição no prazo de 10 dias.

A Fecomércio Ceará

Fundada em 1948, atua em todos os 184 municípios do Estado, seja em unidades próprias ou em parcerias. Hoje, conta com 34 sindicatos de empresas filiados e uma estrutura organizacional para atender mais de 150 mil empresas.

A Federação representa um segmento da economia que, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responde por 52,9% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, sendo 16,3% referente ao comércio e 36,6% a serviços, ocupando juntos mais de 878,5 mil postos de trabalho (dados Caged 2021).

No mesmo ano, nascem os braços sociais da Fecomércio: o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Já em 1998 é criado o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).



PODCAST VOO 168 BASTIDORES ​

Tags