Ministro confirma liberdade para Comissão antecipar eleição da Fecomércio

As eleições para a presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Ceará (Fecomércio-CE) foram antecipadas para este sábado, 9 de abril. Antecipação foi foi embasada em decisão do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

A decisão judicial foi assinada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na quinta-feira, 7, e a intimação sobre a mesma foi assinada na noite dessa sexta-feira, 8. Bastos aponta que houve um erro em decisão anterior e que a Comissão Eleitoral fica autorizada a fixar a data da realização da eleição a partir da intimação e não a partir da publicação da decisão. Com isso, a comissão eleitoral decidiu realizar o pleito com menos de 24 horas de antecedência.

O informe da realização das eleições foi feito pela Fecomércio Ceará na tarde de ontem, 8, quando a comissão alterou a data de 25 de abril para hoje. Inicialmente, a votação dos 34 sindicatos era prevista para 5 de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto a chapa "União e Gestão: A Fecomércio que nos representa”, liderada por Luiz Gastão Bittencourt, acatou de imediato a decisão, a chapa “Renovação e libertação”, encabeçada por Maurício Filizola, questionou a validade da data e promete “tomar medidas judiciais cabíveis.”

Fecomércio: eleições estão acontecendo neste sábado

Das 8h às 14h deste sábado, 9, acontece a primeira chamada das eleições para a presidência da Fecomércio Ceará. É necessário o comparecimento de 70% dos sindicatos para que o resultado seja reconhecido.

Caso isso não aconteça, haverá uma segunda chamada entre 18h e meia-noite. Desta vez, é preciso 50% do total de sindicatos votando.

Contatada pelo O POVO, a chapa de Maurício Filizola afirmou que "por orientação jurídica" não irá se manifestar neste sábado. "Se esse posicionamento mudar ao longo do dia/noite, entraremos em contato", completa.

Segundo a chapa de Luiz Gastão Bittencourt, "a eleição vem ocorrendo normalmente, já tendo 15 sindicatos votado" até às 9h50min deste sábado. Gastão é o atual vice-presidente da Fecomércio Ceará. Em nota, a chapa "União e Gestão: A Fecomércio que nos representa”, afirma que "na falta de votos para vencer a eleição, a chapa de oposição à diretoria da Fecomércio-CE passou a madrugada tentando conturbar o ambiente e, de forma desesperada, adiar o pleito eleitoral".

Gastão afirma que Filizola aguardou o plantão judicial da Justiça do Trabalho para ajuizar ações a serem analisadas pelo juiz plantonista. Todas as ações teriam sido indeferidas. "A Fecomércio recebe desde o início da manhã deste sábado, diversos representantes dos sindicatos filiados à Federação, já exercendo seu poder de voto, visando a finalização nesta data do pleito eleitoral", conclui a nota.

Veja histórico das eleições da Fecomércio no Ceará:

Sobre o assunto Luiz Gastão Bittencourt reassume Presidência da Fecomércio no Ceará

Fecomércio: em carta aberta, Maurício Filizola rompe com Luiz Gastão

Com empresários de peso, Filizola formaliza chapa de oposição à Luiz Gastão para eleições Fecomércio CE

Luiz Gastão oficializa chapa para primeira disputa pela Presidência da Fecomércio em 75 anos

Liminar suspende eleições da Fecomércio Ceará

Justiça derruba liminar que impedia eleição da Fecomércio

Processo eleitoral da Fecomércio Ceará é mantido pelo TRT7

Liminar adia eleições da Fecomércio para fim de abril

Eleições da Fecomércio Ceará são remarcadas para o dia 25 de abril

Tags