Liminar suspende eleições da Fecomércio Ceará

O juiz da 9ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Francisco Gerardo de Souza Junior, decidiu nesta quinta-feira, dia 24, suspender, em caráter liminar, as eleições da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Ceará (Fecomércio - CE), prevista para 5 de abril.

A ação foi interposta pelo Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do Ceará que pleiteou a suspensão do processo eleitoral em cursos, bem como a declaração de nulidade de todos os atos do presidente, Luiz Gastão Bittencourt desde a publicação do edital. A alegação é de que a medida visa nomear Comissão Eleitoral isenta, sem a qualquer interferência da atual Diretoria da entidade, para iniciar e acompanhar os trabalhos do procedimento eleitoral da Fecomércio – CE.

No processo, o autor do pedido, também pede que a comissão seja “preferencialmente composta por três membros sem vínculo institucional com a Fecomércio-CE, para que, sob a supervisão do Ministério Público do Trabalho, procedam à análise das impugnações de candidaturas já apresentadas".

"Desta forma se evitaria eventuais interferências dos atuais Presidente e dirigentes da Federação, que compõem majoritariamente a chapa da situação. e tendo em vista, ainda, a impossibilidade de constituição de Comissão pela entidade, em virtude de sua intervenção e a insustentável da situação de controle de uma das chapas sobre a outra estabelecida mesmo antes da intervenção.", informa a denúncia.

Pela primeira vez, em 75 anos de fundação da Fecomércio, duas chapas vão se enfrentar. De um lado, foi lançada no último dia 23, a chapa "União e Gestão: A Fecomércio que nos representa”, encabeçada peloatual presidente da Fecomércio, Luiz Gastão, e de outro, a chapa de oposição “Renovação e Libertação”, liderada pelo atual vice-presidente Maurício Filizola, formalizada no dia 14 deste mês.

Na decisão, o magistrado sustenta que é medida salutar que haja um processo eleitoral dentro dos princípios democráticos. "Para tanto, não basta a mera formalidade de publicação do Edital no Diário Oficial do Estado e afixação na sede da entidade. Afinal, trabalhador dificilmente tem acesso a jornais; quiçá ler o Diário Oficial! Também não tem costume de frequentar a sede do sindicato e acompanhar o quadro de avisos instalado no local. Aliás, o Edital de Convocação deverá ser levado ao conhecimento dos associados na base territorial dos sindicatos."

Também ressalta que o edital trouxe um período diminuto para que as demais chapas se organizassem em tal procedimento eleitoral.

A decisão suspende o processo eleitoral até nova determinação judicial, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1 mil, limitada a 30 dias ou R$30 mil. As partes têm um prazo de 15 dias para se manifestar.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Ceará representa um segmento da economia que, de acordo com dados do IBGE, responde por 52,9% do PIB estadual do Ceará, sendo 16,3% referente ao comércio e 36,6% a serviços, ocupando juntos mais de 421 mil postos de trabalho.





