Luiz Gastão oficializa chapa para primeira disputa pela Presidência da Fecomércio em 75 anos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) terá primeira disputa de chapas pela presidência da entidades em 75 anos

O atual presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), Luiz Gastão Bittencourt da Silva, formalizou nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, o lançamento da chapa para disputar a Presidência da entidade. A eleição, prevista para ocorrer no dia 5 de abril, será a primeira, nos 75 anos de existência da Fecomércio, na qual duas chapas se enfrentam.

Com apoio do atual presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, Gastão lança a chapa "União e Gestão: A Fecomércio que nos representa”. Conforme anúncio divulgado pelos membros da chapa, o foco, se eleito, será "representar e defender as empresas do comércio de bens, serviços e turismo do Estado do Ceará, posicionando-se com autonomia, independência e firmeza diante de todas as esferas de poder."

A coligação tem oposição encabeçada pelo atual vice-presidente da Fecomércio, Maurício Cavalcante Filizola, com a chapa "Renovação e Libertação”, reunindo nomes como Deusmar Queirós, presidente da Empreendimentos Pague Menos SA; Honório Pinheiro, ex-presidente da CNDL; e José do Egito, da Jotujé Distribuidora. A chapa opositora foi oficializada ainda no dia 14 de fevereiro.



Para a chapa, Gastão investe em relações políticas com entidades do setor. “Nossa chapa congrega 25 dessas representações, sendo que todas as do interior do Estado estão conosco, assim como o Seacec - os maiores contribuidores para o Sesc/Senac, nossos braços sociais - os maiores contribuintes de ICMS do Estado, no caso dos postos de combustíveis”, argumenta o candidato à Presidência.

Um dos pontos de Gastão na disputa da entidade, que representa 34 sindicatos empresariais e movimenta uma receita anual de, pelo menos, R$ 400,96 milhões, é a defesa de uma política de interiorização do nicho empresarial cearense.

“Temos como compreensão o papel e a necessidade de estarmos presentes no interior do Estado, bem como não nos esquecermos das micros e pequenas empresas, que representam mais de 80% do universo de empresas do nosso Estado. São elas as que mais necessitam do nosso esforço e dedicação”, afirma o candidato.

Presidência:

Presidente : Luiz Gastão Bittencourt da Silva



: Luiz Gastão Bittencourt da Silva 1º Vice-presidente: José Cid Sousa Alves do Nascimento



José Cid Sousa Alves do Nascimento 2º Vice-presidente: Luiz Fernando Monteiro Bittencourt



Luiz Fernando Monteiro Bittencourt 3º Vice-presidente: Sérgio Braga Barbosa



Sérgio Braga Barbosa 4º Vice-presidente: Giovan de Oliveira



Giovan de Oliveira 5º Vice-presidente: Benoni Vieira da Silva



Benoni Vieira da Silva 6º Vice-presidente: José Gilson Ribeiro de Alencar Parente



José Gilson Ribeiro de Alencar Parente 7º Vice-presidente: Paulo Bezerra de Souza



Paulo Bezerra de Souza 8º Vice-presidente: José Eliardo Martins



José Eliardo Martins 9º Vice-presidente: Francisco Bento de Souza



Francisco Bento de Souza 10º Vice-presidente: Atualpa Rodrigues Parente Filho

Secretariado e tesouraria

1º Secretário: José Everton Fernandes



José Everton Fernandes 2º Secretário: Fabiano Barreira da Ponte



Fabiano Barreira da Ponte 3º Secretário: José Ernesto Parente Alencar



José Ernesto Parente Alencar 1º Tesoureiro: Francisco Everton da Silva



Francisco Everton da Silva 2º Tesoureiro: Paulo Henrique Costa e Silva



Paulo Henrique Costa e Silva 3º Tesoureiro: Francisco Alberto Alves Pereira

Diretoria:

Diretores Sindicais: Manoel Luciano Fonteles, Ranieri Paulino de Medeiros, João de Sousa Frota Neto, Carlos Tadeu Rodrigues Rolim



Manoel Luciano Fonteles, Ranieri Paulino de Medeiros, João de Sousa Frota Neto, Carlos Tadeu Rodrigues Rolim Diretores Comerciais: Manuel Novais Neto e Jadson Henrique Rodrigues da Silva



Manuel Novais Neto e Jadson Henrique Rodrigues da Silva Diretores de Crédito: Francisco das Chagas Ximenes Sobrinho e Antônio Wilson Gonçalves de Oliveira



Francisco das Chagas Ximenes Sobrinho e Antônio Wilson Gonçalves de Oliveira Diretores de Relações de Trabalho: Nelson Gomes da Silva e Rodrigo Carneiro Guilhon



Nelson Gomes da Silva e Rodrigo Carneiro Guilhon Diretores de Consumo: José Airton Boris Ponte e Ricardo Ulysses Loureiro de Medeiros



José Airton Boris Ponte e Ricardo Ulysses Loureiro de Medeiros Conselho Fiscal: Fernanda Rocha Alves do Nascimento, Maria Cecília de Alencar Parente e Orlando Braga de Almeida



Fernanda Rocha Alves do Nascimento, Maria Cecília de Alencar Parente e Orlando Braga de Almeida Delegados Representantes junto ao CNC: Luiz Gastão Bittencourt da Silva, José Cid Sousa Alves do Nascimento e Luiz Fernando Monteiro Bittencourt

