Eleições da Fecomércio são antecipadas para este sábado, 9, diz entidade

As eleições da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) serão antecipadas para este sábado, 9 de abril.

Em comunicado, a entidade frisa que a decisão pela realização imediata da escolha da nova Diretoria ocorre após determinação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que suspendeu os efeitos da liminar que havia adiado o pleito, antes marcado para o último dia 5 de abril, e que estava previsto agora para o dia 25 deste mês.

A nova data foi decidida em plenário pela Comissão Eleitoral, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 8 de abril. Os eleitos terão mandato com início em 30 de maio de 2022, sendo concluído em 29 de maio de 2026.

"A Comissão Eleitoral definiu que, em conformidade com a decisão judicial proferida pela Corregedoria do TST, como também atendendo às disposições contidas no Estatuto Social e no regulamento eleitoral, será realizada eleição para a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados-Representantes junto ao Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Comércio, para o quadriênio 2022/2026", detalha em nota.

Segundo o regulamento eleitoral da Federação, a votação ocorrerá das 8h às 14h e o quórum para realização em primeira convocação é de 70% dos associados em condições de votar.

Caso o percentual não seja alcançado, será realizada nova eleição, em segunda convocação, no mesmo dia, 9 de abril, de 18h à 0h do domingo, 10, no mesmo local, onde será exigido o comparecimento de eleitores que represente mais de 50% do total de eleitores aptos.

De acordo com o regulamento, persistindo a ausência de quórum, a Comissão Especial Eleitoral convocará nova Eleição no prazo de 10 dias contados da data da eleição em segunda convocação.

É a primeira vez na história da entidade que haverá disputa e esta se dá entre o atual presidente da Fecomércio Luiz Gastão Bittencourt, por meio da chapa "União e Gestão", o vice-presidente Maurício Filizola, pela "Renovação e Libertação".

Acontece ainda que a votação tem passado por uma série de embates jurídicos. O processo eleitoral já chegou a ser suspenso no dia 24 de fevereiro; retomado para 5 de abril, no dia 14 de março; confirmado no dia 21 de março; adiado no dia 3 de abril; remarcado no dia 5 de abril para a realização em 25 de igual mês; e, agora, antecipado para este sábado, 9 de abril.

O POVO procurou ambas as chapas e aguarda retorno sobre as expectativas para as eleições e como avaliam a nova data.

Veja histórico das eleições da Fecomércio no Ceará

