Banco do Nordeste registra alta de 59% no lucro líquido em 2021

Com atuação em todos os estados do Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo, o BNB aplicou R$ 41,8 bilhões em liberações de crédito em 2021

O Banco do Nordeste divulgou lucro líquido de R$ 1,62 bilhão após registrar fluxo de R$ 41,8 bilhões em aplicações de crédito ao longo de 2021. Números representam um crescimento de 59% da margem de lucro mesmo no ano passado com relação a 2020, e alta de 4,2% no montante investido no mesmo comparativo. Ao todo foram cinco milhões de operações bancárias ao longo de 2021.

Instituição financeira frisa que liberou R$ 6,71 bilhões no Ceará no ano passado. Os resultados da entidade financeira foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 25 de fevereiro, na sede do banco em Fortaleza. O saldo final das operações do BNB refletem atuação nos nove estados do Nordeste brasileiro e ainda em parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

"Estamos demonstrando a nossa capacidade de expandir resultados com custos administrativos relativamente menores" afirma o presidente do BNB, José Gomes da Costa ao repercutir o balanço das atividades anuais do banco.

Estimativas do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) relacionam o montante aplicado pelo Banco do Nordeste com a manutenção e garantia de 1,7 milhões de postos de trabalho no mercado formal na região em que o BNB atua. O estudo do escritório aponta ainda as ações do BNB como responsáveis pela elevação de R$ 18,6 bilhões na massa salarial e acréscimo de R$ 11,1 bilhões na arrecadação tributária do Brasil em 2021.

Ao todo, o Etene estima que o BNB foi responsável pela agregação de R$ 60,5 bilhões no sistema macroeconômico brasileiro. "Especialmente em períodos críticos como o que vivenciamos em função da pandemia, torna-se evidente a importância do BNB na preservação dos empregos e na promoção do bem-estar das famílias, que é nosso foco, além de auxiliar na competitividade das empresas da região", declara José Gomes da Costa.

O Banco do Nordeste comunica ainda ao mercado, na exibição dos detalhes das operações de 2021, o alcance de 53,1% de eficiência operacional. Patamar representa um aumento de 9,9 pontos percentuais com relação ao registrado no ano imediatamente anterior.

Tipos de liberação de crédito

O principal fundo de crédito da instituição financeira, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordestes (FNE), registrou 651 mil operações em 2021, somando R$ 25,9 bilhões. Desempenho do fundo, conforme o banco, ficou "ligeiramente superior ao contratado no ano anterior".

As liberações relacionadas a liberações de crédito destinadas para investimentos rurais, industriais, agroindustriais, infraestrutura, comércio e serviços registram movimentação de R$ 28 bilhões investidos em 655 mil operações. Com esse saldo, os financiamentos a longo prazo representam 67% do total movimentado pelo BNB em 2021.

O crédito a curto prazo operado pelo Banco do Nordeste em 2021 atingiu o patamar de R$ 13,8 bilhões, representando 33% do total aplicado pelo banco no referente período. O valor operado nessa categoria representa um aumento de 2,8% com relação ao ano de 2020, com grande influência das ações do programa de microcrédito urbano, o Crediamigo, que sozinho, registrou R$ 12,7 bilhões em operações no ano passado.

Desenvolvimento Sustentável

Com relação as liberações voltadas para empreendimentos com foco em sustentabilidade, geração de energia limpa e desenvolvimento rural, o Banco do Nordeste revela ter operacionalizado 12 mil contratações de crédito verde. O resultado representa aplicação de R$ 6,9 bilhões por meio do Programa FNE Verde Infraestrutura, dos quais R$ 6,2 bilhões foram destinados para projetos de energia solar e eólica.

Tendo como foco específico sistemas de micro e minigeração de energia distribuída, o banco afirma ter investido R$ 113,7 milhões em 3.988 operações para pessoas físicas e projetos residenciais de geração de energia solar.

Desde a criação do programa, em 2019, o BNB calcula a geração ou manutenção de 2 mil postos de trabalho com as liberações do fundo em 846 municípios com retorno de R$ 75 milhões ao Estado em carga tributária sobre os projetos financiados pela instituição.

A linha de crédito verde voltada para meio empresarial computou R$ 186,7 milhões em crédito liberado para micro e pequenas empresas com intuito de sustentar a criação de projetos que as permitam ser autossustentáveis na produção de energia com matrizes eólicas e solares.

