Banco do Nordeste oferece até 95% de descontos em renegociação de dívidas

Até o dia 29 de janeiro de 2022, produtores rurais, industriais, comerciais e de serviços poderão renegociar dívidas com descontos de até 95% no Banco do Nordeste (BNB). O abatimento inclui ainda multas e juros sobre a dívida original para pagamentos à vista dos débitos.

Serão contemplados qualquer cliente do BNB que possuam dívidas vencidas há mais de dois anos. A ação permite ainda a implementação de novos prazos para pagamento parcelado da dívida. Nestes casos, o Banco irá avaliar a situação de cada pedido individualmente para definir o número de parcelas, as taxas de juros e exigirá uma entrada que pode variar de 5% até 40% da dívida total.

Além disso, a instituição financeira oferta descontos de até 90% na renegociação de dívidas com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Para esses clientes, o desconto também independe do porte da dívida e garante o perdão de multa e juros de mora sobre o débito.

Para aqueles que possuam dívidas com o Banco do Nordeste relacionadas ao FNE, será possível o parcelamento do saldo devedor em até 10 anos com descontos entre 25% e 50% do valor total devido, a depender do tipo de empréstimo contratado.

Serão contempladas todas as dívidas vencidas há mais de 180 dias e que tenham sido contratadas há mais de sete anos. Decisão atende às condições estabelecidas pelo Art. 15-E da lei 7.827/89.

Para ter acesso aos descontos na renegociação de dívidas ou para esclarecer dúvidas sobre as opções de parcelamento dos débitos com o BNB é necessário entrar em contato direto com o banco. Mais informações podem ser consultadas por meio do número 0800 728 3030.







