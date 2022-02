Entenda como invasão da Rússia à Ucrânia beneficia hidrogênio verde no Ceará

Os impactos econômicos da invasão da Rússia à Ucrânia se agravam com relação a uma eventual crise energética e de abastecimento de combustíveis em decorrência do confronto militar. Diante desse cenário, o processo de transformação energética na Europa, migrando para fontes renováveis e reduzindo a dependência do gás natural vindo da Rússia, será acelerado em especial com mais investimentos na exploração do hidrogênio verde.

Sobre o assunto Invasão da Rússia à Ucrânia faz dólar voltar a subir; veja cotação

Invasão da Rússia à Ucrânia: como a guerra impacta a economia do Brasil

Invasão da Rússia à Ucrânia: previsão de alta até 10% nos combustíveis e gasolina a R$ 9,50

Invasão da Rússia à Ucrânia: sanções comerciais podem agravar inflação global

O contexto de alta nas buscas por investimentos em novas matrizes energéticas será benéfico ao Ceará. Estado vivencia atualmente a consolidação do hub de produção e negócios relacionados ao H2V e deve ser alvo de grande interesse por parte de investidores europeus, conforme avalia o professor Edmar Almeida do Instituto de Energia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Confira entrevista exclusiva do especialista na Rádio O POVO CBN a partir dos 50 minutos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags