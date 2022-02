Pix em alta: mais de R$ 7 bilhões movimentados pelo Crediamigo

O montante foi transferido em mais de 20 milhões de transações realizadas pelo programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste (BNB)

A ferramenta de pagamento instantâneo do Brasil, o Pix, já movimentou R$ 7 bilhões pelo programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste (BNB) em 2021, em mais de 20 milhões de transações realizadas pelo Crediamigo.

Sobre o assunto Veja quem tem direito e como consultar dinheiro esquecido liberado pelo Banco Central

Em nota, a superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, Lúcia Barbosa, frisa que o Pix caiu rapidamente no gosto popular por sua praticidade, tendo provocado, em pouco tempo, uma revolução no sistema de pagamentos brasileiro. Conforme o banco, o Crediamigo tem 1,2 milhão de chaves Pix cadastradas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O Pix pode ser visto como uma ferramenta de inclusão social e bancarização, na medida em que impulsiona as vendas de pequenos empreendedores e os familiariza com as movimentações conta corrente”, destaca.

Além disso, segundo relatório do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), baseado em pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os pequenos empreendimentos que utilizaram Pix durante a pandemia tiveram menor perda no faturamento.

Sobre o assunto Vazamentos no PIX ocorrerão com alguma frequência, diz Campos Neto

A redução de receitas dos que usaram Pix foi de 33%, enquanto a dos que não utilizaram a ferramenta de transferência instantânea chegou a 44%.

Dentre as regiões, o Nordeste (81%) é a terceira maior região em quantidade de pequenos negócios com chaves Pix cadastradas nas instituições financeiras habilitadas. Dentre os estados da área de atuação do BNB, Piauí (89%), Paraíba (88%), Rio Grande do Norte (87%) e Maranhão (86%) superam a média regional.

Tags