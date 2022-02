Presidente do BNB descarta realização de concurso para atender novas áreas de atuação

Os municípios de Minas Gerais e Espírito Santo que entraram para áreas de atendimento do Banco devem contar com agências da instituição

A inclusão de mais 81 municípios de Minas Gerias e 3 do Espírito Santo na área de atuação do Banco do Nordeste não deve resultar em uma demanda por novo concurso pela instituição, segundo afirmou José Gomes da Costa, presidente do BNB.

Ele adiantou que devem ser inauguradas inicialmente mais cinco agências físicas para atender a nova demanda - criada a partir da Lei Complementar nº 185/2021, aprovada no ano passado. Enquanto isso, as agências mais próximas tiveram a atuação ampliada.

A expansão da área do Banco ocorreu por medida legislativa, que ampliou a área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Isso refletiu sobre a atuação do BNB.

“A princípio, não (prevemos um novo concurso). A gente tem um concurso que ainda não foi possível chamar todos os selecionados.”, declarou após evento com a ministra Teresa Cristina (Agricultura) sobre o programa Agronordeste.

Costa afirmou que o BNB planeja um movimento “buscando, principalmente, melhorar a eficiência nas microempresas, Pronaf e miniprodutor rural, utilizando as características dos programas de microcrédito, e que diminui essa necessidade” de concursos.

De acordo com ele, “nos programas de microcrédito, não tem necessidade de fazer concurso público.” “Temos mais características de iniciativa privada e podemos expandir com mais facilidade a mão de obra, os agentes de crédito. Então, a tendência com essa maturação é esvaziar um pouco essa necessidade de mão de obra nas agências”, declarou.

Confira os novos municípios de atuação do BNB

Minas Gerais: Açucena, Água Boa, Águas Formosas, Aimorés, Alpercata, Alvarenga, Angelândia, Aricanduva, Arinos, Ataléia, Bertópolis, Bonfinópolis de Minas, Braúnas, Campanário, Cantagalo, Capitão Andrade, Carlos Chagas, Carmésia, Catuji, Central de Minas, Coluna, Conselheiro Pena, Coroaci, Crisólita, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Dom Bosco, Dores de Guanhães, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Fronteira dos Vales, Galiléia, Goiabeira, Gonzaga, Governador Valadares, Guanhães, Imbé de Minas, Inhapim, Itabirinha, Itaipé, Itambacuri, Itanhomi, Itueta, Jampruca, Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, José Raydan, Ladainha, Leme do Prado, Machacalis, Malacacheta, Mantena, Marilac, Materlândia, Mathias Lobato, Mendes Pimentel, Monte Formoso, Mutum, Nacip Raydan, Nanuque, Naque, Natalândia, Nova Belém, Nova Módica, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Paulistas, Pavão, Peçanha, Periquito, Pescador, Piedade de Caratinga, Ponto dos Volantes, Poté, Resplendor, Riachinho, Sabinópolis, Santa Bárbara do Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santa Rita do Itueto, Santo Antônio do Itambé, São Domingos das Dores, São Félix de Minas, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São João do Manteninha, São João Evangelista, São José da Safira, São José do Divino, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Romão, São Sebastião do Anta, São Sebastião do Maranhão, Sardoá, Senhora do Porto, Serra Azul de Minas, Serra dos Aimorés, Setubinha, Sobrália, Taparuba, Tarumirim, Teófilo Otoni, Tumiritinga, Ubaporanga, Umburatiba, Uruana de Minas, Veredinha, Virginópolis e Virgolândia.

Espírito Santo: Aracruz, Itarana e Itaguaçu.



