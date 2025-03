Índia: prêmio de US$ 1 milhão é oferecido a quem decifrar antiga escrita

O mistério gerou até ameaças de morte a pesquisadores. A escrita pertence à civilização do Vale do Indo, que se estendia pelo atual Paquistão e norte da Índia

A escrita é composta, segundo o portal CNN, por símbolos que lembram figuras mundanas, como um peixe sob um teto, um boneco de palito sem cabeça e uma série de linhas que parecem um ciscador de jardim. O mistério por trás do código antigo resultou até em ameaças de morte a pesquisadores.

Uma escrita antiga, de uma civilização indiana de milhares de anos atrás, gerou um prêmio em dinheiro para quem conseguir decifrá-la . O valor a ser recebido, de US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões), foi anunciado em janeiro último pelo ministro-chefe do estado de Tamil Nadu, na Índia .

“Uma questão realmente importante sobre a pré-história do sul da Ásia poderia ser resolvida se formos capazes de decifrar completamente a escrita”, contou à CNN Rajesh P. N. Rao , professor de ciência da computação na Universidade de Washington. Ele tenta decifrar a escrita há mais de 10 anos.

Também devem ser fornecidos detalhes sobre quem era os povos do Vale do Indo e seus descendentes. O debate acerca das raízes da Índia e seus habitantes indígenas carrega certa tensão na região.

A escrita pertence à civilização do Vale do Indo , que se estendia pelo que hoje se conhece como Paquistão e pelo norte da Índia. Caso seja decifrada, a sequência de símbolos poderá fornecer informações sobre aquela população, que se acredita ter ostentado planejamento urbano avançado .

A civilização do Indo entrou em colapso por volta de 1800 a.C., mais de mil anos antes do nascimento da Roma antiga. Pesquisadores atribuem o colapso à mudança climática , pois há evidências de longas secas, mudanças de temperatura e chuvas imprevisíveis, que podem ter afetado a agricultura.

O conhecimento científico sobre o Indo é, porém, limitado quando comparado ao que se sabe de povos contemporâneos, como o antigo Egito, a Mesopotâmia e os maias. Daí a importância de decifrar a escrita daquele povo.

Questões sociopolíticas

Duas vertentes embatem entre si para reivindicar a civilização do Indo. Um deles acredita que a escrita antiga está ligada a idiomas como o antigo sânscrito, que gerou línguas hoje faladas no norte da Índia.

O segundo grupo argumenta que a escrita tem relação com as línguas dravidianas, agora presentes no sul da Índia. Quem integra esse grupo é M. K. Stalin, ministro-chefe de Tamil Nadu, que oferece o prêmio milionário.