S. Pedro, S. José ou Santa Clara: santo faz parar de chover? Veja simpatias

Veja a seguir um pouco das histórias e as simpatias que envolvem esses santos.

Em momentos de chuva forte e inesperadas , muitos recorrem a orações e simpatias para pedir a intercessão de santos conhecidos por sua ligação com o tempo. São Pedro, São José e Santa Clara estão entre as figuras populares mais lembradas

Diversos santos já passaram a ser associados ao controle do tempo, principalmente da chuva, sendo invocados em momentos de seca ou tempestades. Conheça alguns deles:

A devoção a São José origina-se nas tradicionais novenas ao santo, que coincidem com o período das chuvas, fundamentais para a garantia de uma boa safra. Agricultores, principalmente do Nordeste, atribuem a São José a chuva como sua bênção.

Segundo informações da Paróquia de São Pedro, a celebração do santo acontece na primeira semana do inverno, período em que muitos agricultores estão arando a terra ou plantando.

São Pedro é considerado o santo da chuva porque, segundo a tradição católica, ele tem as chaves do céu, concedidas por Jesus. Isso lhe dá o poder de controlar o tempo, incluindo a chuva.

Quando saíram de casa, só conseguiram carregar pequenos animais, como galinhas. Santa Clara, diante da situação, rezou para que a tempestade cessasse e as pessoas pudessem voltar para suas residências.

A crença popular diz que isso se deu, pois moradores de uma cidade vizinha a Assis se refugiaram no convento de Santa Clara durante uma enchente.

Em 19 de março, dia de São José , alguns fiéis colocam uma bacia de água sob a imagem do santo, acreditando que, ao amanhecer, a água evaporada indicará a chegada da chuva. Se ao longo do dia nuvens se formarem, é sinal de que o pedido foi atendido.

Simpatias para atrair ou fazer parar a chuva também compõem as crenças populares. Uma das mais conhecidas é a que envolve Santa Clara. Veja a seguir:

Segundo a crença popular, quando chove no Dia de São José é certeza de um inverno próspero.

Para parar de chover: Oferenda de ovos para Santa Clara

Já para quem está precisando de um sol para secar as roupas, existe a simpatia de oferecer ovos para Santa Clara. O papa Francisco, quando veio ao Brasil, pediu que uma cesta de ovos fosse oferecida a ela para o tempo melhorar (e melhorou).

A origem se entrelaça com a história da santa, quando o convento abrigou os moradores e eles puderam sair após a chuva cessar. Eles demonstraram gratidão deixando ovos para as freiras do local.