Família australiana recusa proposta de US$ 50 milhões em casa 'ilhada' por construções

O terreno pertence à família Zammit, que, segundo o jornal argentino La Nación, já chegou a recusar US$ 50 milhões (R$ 285 milhões, em média) pela propriedade localizada em The Ponds, antigo centro rural da cidade.

Um trecho da cidade de Sydney , na Austrália , chama atenção pela discrepância em relação ao entorno. É uma grande área verde com uma casa tradicional no início, cercada por diversas construções cinzas que atendem a um mesmo padrão.

Mais ou menos 750 metros de cerca foram colocadas em volta do terreno para barrar as crescentes obras em volta dele.

Família recusa venda de casa com vista para as Blue Mountains Crédito: Reprodução

Além disso, possui 200 metros de entrada para carros e uma vista para um dos patrimônios naturais da humanidade, segundo a Unesco : as Blue Mountains.

A ambição das construtoras em conseguir comprar o espaço está no seu potencial: cerca de 50 casas no padrão das restantes naquele espaço poderiam ser construídas ali. Construtoras também querem criar complexos residenciais e comerciais no local.



Por que a família recusou a venda da casa?

A família Zammit diz ter um apego emocional à casa que não possui um valor em dinheiro capaz de comprar. Para eles, a valorização do imóvel é puramente sentimental.

Já chegaram a afirmar em entrevistas que a construção não é apenas uma casa, mas sim a história e as raízes da família, além de contar também o passado de The Pounds. Esses são motivos para os altos valores já oferecidos não terem sido aceitos.