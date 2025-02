Gaza convertida em resort? Vídeo fictício publicado nas contas de Trump viraliza

As contas oficiais do presidente Donald Trump publicaram o que parece ser um vídeo criado com inteligência artificial (IA) que retrata uma Faixa de Gaza reconstruída após a guerra como um resort de luxo, com iates, dançarinos e estátuas douradas dele mesmo. Assista ao vídeo mais abaixo.

Mais tarde, ele disse que apenas recomendaria a ideia, mas não a imporia.

A música que acompanha o vídeo inclui frases em inglês como “Donald is coming to set you free, bringing the light for all to see” e “party and dance, the deal is done, Trump's Gaza, number one”.

Muitos usuários se perguntaram se as contas do presidente não teriam sido hackeadas, mas até agora não houve nenhuma retratação.