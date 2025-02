Afrescos monumentais são descobertos em Pompeia

Pompeia, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é o segundo sítio turístico mais visitado da Itália depois do Coliseu e cobre uma superfície total de cerca de 22 hectares, dos quais um terço ainda está enterrado sob as cinzas

Nestes afrescos, que datam dos anos 40-30 a.C., podem-se ver as seguidoras de Baco, as bacantes, representadas como bailarinas ou caçadoras portando um cabrito degolado ou uma espada, assim como jovens sátiros com orelhas pontiagudas tocando flauta ou realizando libações (um sacrifício com vinho).

Afrescos na residência recém-descoberta localizada na área central de Pompeia. A residência recém-descoberta tem um salão de banquetes com pinturas representando a iniciação nos Mistérios Dionisíacos Crédito: Assessoria de imprensa do Parco Archeologico di Pompei / AFP

No centro da cena encontra-se uma figura feminina acompanhada por um ancião que carrega uma tocha, provavelmente uma jovem mortal participando de um ritual noturno para se iniciar nos mistérios de Dionísio (o nome grego de Baco).