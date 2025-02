Calor e frio: como a mudança climática causou 142 mil mortes no Brasil

Estudo aponta impactos das temperaturas extremas na saúde; saiba quem são os mais afetados / Crédito: FÁBIO LIMA

As variações extremas de temperatura causaram a morte de 142,7 mil pessoas em cidades brasileiras entre os anos de 1997 e 2018, segundo estudo publicado na revista Environmental Epidemiology. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O levantamento analisou os impactos das temperaturas extremas em 18 cidades do país, incluindo 12 capitais. Durante esse período, as perdas econômicas associadas ao frio e ao calor chegaram a US$ 443 milhões por ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados indicam que o frio foi responsável por 113.528 mortes, enquanto o calor causou 29.170 óbitos. Além disso, as perdas financeiras relacionadas às baixas temperaturas somaram US$ 352,5 milhões anuais, enquanto as altas temperaturas resultaram em um prejuízo de US$ 90,6 milhões por ano.

LEIA MAIS | Aquecimento global é um problema de todos Como o calor e o frio afetam a saúde? O corpo humano opera em uma faixa estreita de temperatura interna, em torno de 36,5°C. Quando exposto ao calor extremo, o organismo sofre com a dilatação dos vasos sanguíneos, queda da pressão arterial e aumento do esforço cardíaco. Isso pode levar à exaustão térmica e até à morte, especialmente entre trabalhadores braçais, idosos e crianças pequenas.

Populações mais afetadas A médica e meteorologista Micheline Coelho, que tem mais de 20 anos de experiência na área, destacou, em entrevista para a rádio O POVO CBN, que as populações mais afetadas são as crianças e os idosos. As crianças são vulneráveis porque o organismo delas ainda não está bem desenvolvido. Já os idosos também enfrentam riscos pois a capacidade de resposta do cérebro pode ter sofrido desgaste. "O hipotálamo, responsável por regular a temperatura do corpo, não funciona da mesma forma nessas idades, e isso pode levar a desequilíbrios quando expostas ao calor extremo”. Ela acrescenta que pessoas com doenças crônicas, como problemas cardíacos ou respiratórios, também são mais suscetíveis.

Por outro lado, o frio extremo provoca reações opostas, como a contração dos vasos sanguíneos e o aumento da pressão arterial, sobrecarregando o coração. Se o corpo não se aquece a tempo, pode ocorrer um colapso cardiovascular. Entre secas e tempestades: VEJA qual o atual estágio das mudanças climáticas no Ceará Como o calor e o frio afetam a saúde? Veja estudo Crédito: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Calor e frio extremo: políticas públicas

A pesquisa identificou que a temperatura média considerada ideal para a população varia entre as cidades brasileiras. Em Curitiba (PR), por exemplo, a temperatura de mortalidade mínima (TMM) ficou em 21°C, enquanto em Palmas (TO) e São Luís (MA) foi de 28°C. A mortalidade aumenta à medida que a temperatura se afasta desse ponto ideal, formando um gráfico em formato de “U”, com risco maior de óbitos tanto no frio intenso quanto no calor extremo. Especialistas apontam que o Brasil ainda carece de infraestrutura adequada para enfrentar temperaturas extremas, com edifícios pouco preparados para lidar com frio intenso ou calor excessivo.