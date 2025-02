Peixe alienígena? Animal capturado por pescador russo chama atenção por sua aparência; veja vídeo

Em publicação no Instagram, internautas chegaram a comparar o peixe com o personagem "Megamente". Confira vídeo

Por mais que pareça apenas história de pescador, o russo Roman Fedortsov encontrou nas águas do Oceano Pacífico o que poderia facilmente ter saído de algum livro do escritor H.P. Lovecraft , ou ser um exemplar de um "mini-alienígena" vivendo na Terra .

Hollywood sempre nos fez acreditar que alienígenas vinham de fora da Terra . Filmes como E.T. (1982), Independence Day (1996) e Aliens (1986) criaram no imaginário popular a figura dos seres estranhos que, acidentalmente ou não, vêm parar no nosso planeta. Mas já imaginou pescar um desses exemplares?

Na publicação no perfil do Instagram de Roman, usuários da rede social brincaram afirmando que o peixe se tratava de " um novo X-Men ". Um outro internauta questionou se o animal foi pescado em Chernobyl .

Peixes que vivem em grandes profundidades, cerca de 200 metros a 2 mil metros abaixo da superfície ficam com o corpo deformado quando chegam à regiões rasas do oceano devido às bruscas mudanças de pressão submarina .

Fato é que esta não é a primeira vez que animais saem das profundezas do oceano e aparecem em regiões de superfície à luz do dia.

No dia 26 de janeiro, um exemplar do peixe " diabo negro " foi filmado nadando em regiões próximas da ilha de Tenerife, de domínio Espanhol. Pesquisadores concluíram que o animal se tratava de uma fêmea e que estava doente; por isso se encontrava tão longe da profundidade em que geralmente vive. O diabo-negro morreu logo após ter sido registrado .

Em 10 de fevereiro, foi a vez do "peixe do juízo final" dar as caras na superfície, desta vez em uma praia na Baixa Califórnia, no México.

Os "peixes-remo", como são chamados, podem chegar até 6 metros de comprimento. Estes animais raramente aparecem na superfície. A espécie ganhou o apelido de "peixe do juízo final" devido a uma antiga lenda japonesa que liga a aparição deste animal com grandes desastres naturais.

Das profundezas do mar

raramente visto por humanos

o peixe do juízo final!pic.twitter.com/ipp7iGe8BZ — ueno (@u_0en0) February 19, 2025

Cerca de 20 peixes-remo apareceram no litoral japonês dias antes do Terremoto e Tsunami de Sendai, que devastou o Japão em 2011. O tremor de terra atingiu magnitude 9,1, sendo considerado o terceiro sismo mais forte já registrado.