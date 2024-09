Quadrinho de Adrian Tomine relata imperfeições do cotidiano urbano

"Pontos Fracos" acompanha o protagonista Ben Tanaka, um asiático-americano de quase 30 anos que enfrenta uma crise de identidade enquanto tenta lidar com seus desejos íntimos, expectativas sociais e culturais, além de uma crise em seu relacionamento com sua namorada, Miko.

Suas duas obras mais reconhecidas, " Killing and Dying" (2015) e o novo lançamento pela editora Nemo, "Pontos Fracos" , exemplificam essa abordagem direta, sem apelos emocionais ou exageros visuais.

Conhecido por retratar a vida urbana com um olhar crítico, ácido e minimalista, o norte-americano, Adrian Tomine é um dos principais quadrinistas da atualidade.

Os traços minimalistas de Tomine conversam com a frieza emocional dos personagens, assim como os diálogos presentes na obra. Direto ao ponto, Tomine evita rodeios desnecessários.

A narrativa explora as nuances e tensões dos relacionamentos, ao mesmo tempo em que retrata a alienação e o desconforto de Ben, cuja identidade é constantemente questionada por ele mesmo.

As expressões contidas e os silêncios que permeiam as interações entre os personagens revelam tanto quanto os diálogos, permitindo que o leitor perceba as tensões subjacentes.

"Pontos Fracos" apresenta humanidade nos personagens

Um dos pontos fortes de "Pontos Fracos" é a abordagem honesta e imperfeita dos personagens. Isso é especialmente evidente em Ben, o protagonista cheio de falhas e difícil de simpatizar, quase como se Tomine quisesse que o público o rejeitasse.

Ben é um mestre em complicar situações simples. Crítico de clichês raciais e extremamente irônico, ele é obcecado por suas próprias frustrações, sem perceber que seus desejos mais íntimos podem ser vistos da mesma forma das ações que ele tanto critica.