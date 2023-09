Escrita há 3,8 mil anos, carta de adolescente reclamando para mãe viraliza

Um jovem babilônico reclama sobre suas roupas teceladas pela mãe em carta durante o período do reinado de Hamurabi, mostra documento exposto no Louvre

No TikTok, McBride destaca um trecho da carta ironizando sua importância. "Relaxa, é só uma carta de um estudante de escola para sua mãe na Antiga Mesopotâmia", diz a legenda do próprio vídeo, em seguida acompanhada de uma música teatral.

Endereçada à mãe dele por volta de 1792 a 1750 a.C. (período do reinado de Hamurabi), a carta viralizou no Tik Tok por meio do criador de conteúdo educativo, Michael R. McBride , e engajou mais de 4 mil curtidas e 43 mil visualizações.

Segundo tradução fornecida pela Faculdade de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres, na Inglaterra, o texto original tem um início cuidadoso, com o estudante falando com a mãe de modo educado.

“Diga à senhora Zinû: Iddin-Sin envia a seguinte mensagem”, diz a carta. "Que os deuses ama, Marduk e Ilabrat mantenham você para sempre com boa saúde por minha causa".

Após as devidas formalidades culturais da época, o jovem inicia suas queixas na escrita cuneiforme: “As roupas dos cavalheiros melhoram a cada ano; você reduz minhas roupas de ano para ano”, ele diz. “Você ficou rica reduzindo e reduzindo minha roupa?", alfineta. "Enquanto a lã é consumida como pão em nossa casa, você reduziu minhas roupas”.

Em seguida, o jovem compara a situação dele com a de um colega. “O filho de Adad-iddinam, cujo pai é funcionário do meu pai, está usando duas roupas novas. Você continua se preocupando com minha única peça de roupa”, argumenta Iddin-Sin.

Por fim, o adolescente finaliza sua reclamação de modo dramático. “Enquanto você me deu à luz, a mãe dele o adotou. E embora a mãe dele o ame, você não me ama”, afirma.

A carta de Iddin-Sin para Zinû é conhecida por sua designação técnica TCL 18 111. De acordo com a biblioteca digital Cuneiform Digital Library Initiative, o texto pertence a uma tábua de cartas escavada em Larsa e agora mantida no Museu do Louvre, em Paris, na França.