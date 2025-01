Governo da Índia oferece R$ 5 milhões por resolução de enigma

Para desvendar o mistério de uma língua antiga, uma recompensa milionária está sendo oferecida / Crédito: Reprodução/ Ismoon / Wikimedia

O governo de Tamil Nadu, um estado no sul da Índia, ofereceu uma recompensa de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual) para quem decifrar a escrita enigmática da Civilização do Vale do Indo, uma das culturas urbanas mais antigas do mundo. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O primeiro-ministro local, Muthuvel Karunanidhi Stalin (MK Stalin), fez o anúncio como um desdobramento de um novo estudo que sugere semelhanças impressionantes entre símbolos da escrita do Indo e aqueles encontrados na cerâmica tâmil antiga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Civilização do Vale do Indo, também conhecida como Harappan, surgiu há cerca de 5 mil anos no atual Noroeste da Índia e no Paquistão.

Povoada por fazendeiros e comerciantes, uma civilização floresceu por séculos, tornando-se uma das primeiras sociedades urbanas do mundo. No entanto, o seu declínio ocorreu de forma abrupta. Enigma: recompensa para quem decifrar a escrita

Uma das mais antigas sociedades urbanas da história deixou para trás uma escrita e uma língua que ainda não foram decifradas. Com isso, o primeiro-ministro de Tamil Nadu ofereceu uma grande recompensa a qualquer especialista que conseguisse resolver esse enigma. VEJA a explicação para o mistério da espuma avermelhada em cidade histórica da China



MK Stalin anunciou o prêmio após a publicação de um estudo científico que vinculou marcas de grafite encontradas em cerâmica tâmil antiga à escrita harappiana. Ele acredita que pode haver uma conexão entre essas duas civilizações antigas. Se essa relação for confirmada, a descoberta seria tão significativa quanto a própria decifração dos selos e símbolos presentes nos artefatos do Vale do Indo. Especialistas em Inteligência Artificial alegam ter desvendado o código

Diversos estudiosos da linguística já procuraram decifrar essa escrita ao longo dos anos, mas todos os esforços fracassaram.

De acordo com a BBC, muitos profissionais de tecnologia da informação e pioneiros da Inteligência Artificial (IA) estão entrando em contato com o governo de Tamil Nadu alegando ter conseguido decifrar o código. No entanto, os especialistas duvidam que o aprendizado de máquina e os algoritmos, por si só, sejam capazes de fazer avanços inovadores. Atualmente, uma base de pesquisa conta com cerca de 4 mil artistas inscritos ou carimbados em cerâmica, arenito e cobre, contendo aproximadamente 68 símbolos diferentes. A maioria das inscrições é bastante curta, variando entre cinco e seis caracteres, sendo a mais longa composta por 34 símbolos.