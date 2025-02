Rãs fêmeas podem fingir morte para evitar atenção dos machos, diz estudo

Para desenvolver as observações, os pesquisadores coletaram sapos comuns machos e fêmeas. Em seguida, mantiveram duas fêmeas de tamanhos diferentes junto com um macho em uma caixa cheia de água, permitindo que se movessem livremente por uma hora. Os resultados foram registrados por uma webcam.

Além da imobilidade, outros comportamentos identificados foram a “rotação” e as “chamadas de liberação”. No primeiro, a fêmea começa a “girar em torno de seu próprio eixo corporal quando amplexada por um macho”, enquanto ele tenta neutralizar a ação com as patas traseiras.

Nas chamadas de liberação (“release calls”, em inglês), as rãs produzirão um grunhido ou um guincho ao serem amplexadas pelo macho.