Retrospectiva: confira as matérias mais lidas do O POVO em 2024

Da Guerra no Oriente Médio à eleição de Donald Trump, o ano de 2024 foi repleto de acontecimentos que marcaram o cenário internacional. Mas, entre as matérias publicadas, algumas chamaram mais a atenção dos leitores do O POVO. Para selecionar as produções mais lidas do ano, considerou-se o período entre 1º de janeiro a 9 de dezembro de 2024. Em seguida, as notícias foram elencadas de acordo com as suas visualizações no portal.

Retrospectiva: matérias mais lidas no O POVO Reveja as matérias que despertaram a curiosidade dos leitores no O POVO. 1. 'Mania de Você' ganha abaixo-assinado para saída de Nicolas Prattes Em primeiro lugar, o abaixo-assinado para a saída do personagem Rudá, vivido por Nicolas Prattes, recebeu o maior número de visualizações dos leitores. "Todo mundo odeia, ninguém entende a obsessão da Luma (Agatha Moreira) por ele e todo mundo quer ver o caiçara longe da Viola (Gabz). Então, se essa petição chegar a você, João Emanuel Carneiro, estamos passando para avisar que queremos o Rudá morto", dizia a documento.

Mania de Você: Diana e Fátima terão um romance? CONFIRA 2. Nova novela da Globo gera polêmica por aparência de personagens Ainda na temática de novelas da Rede Globo, a aparência dos personagens de “Rancho Fundo” foi alvo de críticas entre os internautas. Os motivos listados incluíam uma suposta representação estereotipada dos protagonistas nordestinos. No X (antigo Twitter), um usuário disparou: “Falta dois tons de base pra se tornar quase um black face. Vergonhoso e estereotipado ao extremo”.

3. Menino de 11 anos escreve para juíza pedindo que padrasto seja seu pai Em Quixeramobim, no Sertão Central, a história de Ângelo Ravel comoveu os leitores. O garoto, de 11 anos, entregou uma carta para a juíza do município pedindo para registrar seu padrasto, o agricultor José Adilton, como pai. "Quando ele escreveu a carta eu pensei que não deveria entregar, porque ele ia se decepcionar, porque não ia dar certo... e foi totalmente diferente, né?", refletiu Teresa, a mãe do jovem. 4. Após comer manga do chão, caminhoneiro é diagnosticado com leptospirose O relato da ingestão de uma manga contaminada por um caminhoneiro também chamou a atenção do público em 2024. O motorista foi internado em estado grave após comer a fruta, que havia caído no chão, e recebeu o diagnóstico de leptospirose.

5. Defesa de acusado de importunação sexual no elevador diz que valor de indenização é exorbitante Após o caso de importunação sexual da nutricionista Larissa Duarte, a defesa do acusado, o assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto, de 42 anos, apontou que o valor da indenização pleiteado pela vítima, de R$ 300 mil, seria exorbitante. Em fevereiro de 2024, Israel foi flagrado pelas câmeras de segurança de um prédio apalpando as nádegas da moça em um elevador. 6. Eleição de vereador em Fortaleza 2024: veja eleitos e votação de todos os candidatos Nas eleições municipais de 2024, Fortaleza elegeu 43 vereadores. Os representantes farão parte da Câmara Municipal pelos próximos quatro anos e a lista dos eleitos e distribuições de vagas foi uma das mais lidas pelo público.