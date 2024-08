Defesa de acusado de importunação sexual no elevador diz que valor de indenização é exorbitante

No processo, Bandeira Neto diz que está passando por uma situação financeira delicada em detrimento do desemprego e que não tem possibilidade de retornar ao mercado de trabalho "considerando a repercussão que o caso ganhou"

Após caso de importunação sexual que teve como vítima a nutricionista Larissa Duarte, 25, no elevador de um prédio comercial em Fortaleza, a defesa do assessor de investimentos Israel Leal Bandeira Neto, de 42 anos, apontou que o valor da indenização pleiteado pela nutricionista, de R$ 300 mil, é exorbitante.

Em fevereiro deste ano, câmeras de segurança do elevador do prédio registraram o momento em que o homem apalpa as nádegas da vítima. As imagens mostram que, após apalpar a mulher, Israel passa a apertar o botão que fecha a porta do elevador e sai correndo, depois entra em seu carro e vai embora.

A declaração consta em uma ação por danos morais movida pela nutricionista na Justiça do Ceará. Na peça, ela menciona ter sido vítima de uma atitude "covarde" e "desprezível" e que se sente humilhada.