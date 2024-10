Mania de Você: Diana e Fátima terão um romance? Confira

Novos personagens foram introduzidos na segunda fase da novela “Mania de Você”. Entre eles estão Diana (Vanessa Bueno) e Fátima (Mariana Santos), que são casadas com personagens abusivos.

As duas moram no mesmo prédio e a proximidade entre elas tem chamado atenção do público. Nas redes sociais, internautas especulam um possível relacionamento. Veja mais sobre as personagens e entenda a relação de Diana e Fátima.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp